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人物之三╱傑出移民 創業導師張祥華樂於提攜後進

本報記者 ╱爾灣報導
2018年張祥華、王翠玲夫婦獲橙縣慈善日表揚，登上本地英文刊物的封面人物。（張祥華提供）
2018年張祥華、王翠玲夫婦獲橙縣慈善日表揚，登上本地英文刊物的封面人物。（張祥華提供）

三度成功創業的經歷，讓張祥華實現白手起家的美國夢，2014年他獲頒艾利斯島傑出移民獎章(Ellis Island Medal)，他創業成功的故事傳頌一時，更讓美國主流社會看到移民所創造的價值。

2014年張祥華獲艾利斯島傑出移民獎章，創業成功的故事傳頌一時。（張祥華提供）
2014年張祥華獲艾利斯島傑出移民獎章，創業成功的故事傳頌一時。（張祥華提供）

身為第一代移民，張祥華也曾親身經歷被人歧視的待遇，這也是他2012年以來全力投身慈善事業的主因，他希望用回饋社區的實際行動，改變有些人對移民佔用美國社會資源的偏見。

張祥華認為，歧視是人之常情，面對歧視的態度才是關鍵，如果一直以被害人(Victim)的心態自居，心中充滿怨憤、沮喪，對人對己都沒有好處。但是如果能憑本事贏得別人心服口服的尊敬，就能超越歧視，成為真正的勝利者（Victor）。

曾多次獲選為橙縣年度慈善家的張祥華說：「當你在別人有困難的時候，能適時伸出援手，自然就會贏得對方敬重。」

經驗多元豐富 應邀講學

位在爾灣市的私立Concordia大學，是一所四年制的基督教大學，2016年張祥華成為創校以來首位駐校創業家(Entrepreneur-In-Residence)，他除了應邀在商學院講學之外，更憑著在美經營多元企業的經驗擔任導師，為參加創業比賽的本科生及研究生，提供書本上學不到的實戰經驗。

橙縣的查普曼大學以及加州州立大學富樂頓分校商學院，也邀請張祥華擔任商學院顧問，張祥華還是富樂頓州大企業領袖中心理事。

瞬間的能量 分享成功秘訣

2015年張祥華應邀在TEDx講壇上，以「瞬間的能量」為題分享他成功創業的秘訣，他強調，一瞬間的決定往往就是勝負之別，每個人都難免被拒絕、失望及痛苦的時刻，瞬間的選擇往往決定了未來能否化失敗為成功。當機會來的時候，不要猶疑，把握時機採取行動。一旦開始行動之後，就採取打橄欖球的策略，集中注意在下一個進攻目標，一步一步的往前推。

歧視 移民 美國

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