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人物之二╱投資餐館開分店 張祥華打造連鎖店傳奇

本報記者 ╱爾灣報導
張祥華於1989年創辦拿筷子連鎖中餐廳，因經營有方，快速擴張，經常上英文報刊。（張祥華提供）
張祥華於1989年創辦拿筷子連鎖中餐廳，因經營有方，快速擴張，經常上英文報刊。（張祥華提供）

1984年張祥華用餐館打工所得的積蓄，再找親友合資湊了2萬美元，選在橙縣最南端的城市開了一家中餐館，主要是為了不和老東家燕京餐廳搶生意，隨後他又嘗試日式料理、泰國菜，在五年之內先後開了七家餐廳。

沒念過商學院的張祥華，憑著經驗摸索出經營連鎖餐館的基本原則，他發現地段越好的地區，人口密度越低，消費力也越強，因此，在人口密度不高的郊區，擴張最好的方式不是擴大店面，而是多開分店。　

1989年拿筷子中餐廳(Pick Up Stix)在南橙縣Laguna Niguel開設第一家店面，創業五年內迅速擴張，在南加州沿海一帶開了20多家分店。本著「維持現況就是倒退」的信念，張祥華還提出在2000年前增設50家分店的目標，他分析說，企業系統化經營的成本是固定的，分店越多經營成本也相對下降。

擴張分店 提拔員工獨當一面

張祥華積極擴張分店背後的動機也是為了激勵員工，他認為，鼓勵表現好的員工就是要給他們成長的空間，分店增加之後，提拔得力員工成為店長，讓表現好的店長進一步升任地區經理，有助於提高員工的士氣與向心力。

除了建立一個強大的團隊之外，張祥華對於管理分店的工作流程、菜式品質、如何挑選分店地點都有一套完整的策略。拿筷子連鎖餐廳一直沒有向銀行貸款，而是以現有門店的利潤作為擴張新店的資本，張祥華認為，公司負債會有風險，一旦碰上經濟不景氣或是意外的災難，就會對企業生存造成威脅。

這家連鎖中餐廳以穩紮穩打的策略經營，創造直線上升的業績，開始有投資人及銀行提出收購計畫。1997年Ernst會計公司對其財務及企業進行整體評估後，將年度企業家獎頒給張祥華，肯定他創業及經營的成就。張祥華在2001年出售拿筷子連鎖餐廳給美式連鎖餐廳TGIF的母公司，並依合約繼續擔任該公司執行長到2003年。

投資飲料包裝及房地產都有成

自連鎖餐館業退休時，張祥華還不到50歲，在偶然的機會中碰到投資無菌包裝(Aseptic Solution)公司的機會，於是他轉入全新的行業，憑著觀察與分析的本性，逐步改進公司經營方式，讓公司轉虧為盈。即使在2008年次貸危機中，該公司營利仍持續增長，年度最高利潤曾達到800萬元。這家公司於2012年賣給愛爾蘭一家上市公司，迄今仍在原址持續營運中。

在經營連鎖餐廳時，張祥華經常親自去挑選分店地點，對商業房地產也頗有心得，他在2004年創立Zion Enterprise，將出售兩家公司的資金投到商業及住宅房地產，擅長重建價值被低估的區域，17年來經手的房地產開發案總額超過2億美元。

房地產 投資 橙縣

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