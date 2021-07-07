人物之一╱張祥華從中國帶20元來美 三度創業成功
6月中旬加州全面解禁，橙縣的尼克森總統圖書館及太平洋交響樂團不約而同選在同一個周末舉辦戶外盛宴，開啟後疫情時代的新契機。身為兩個非營利組織的主要捐款人，張祥華、王翠玲夫婦抱著為好友加油打氣的心情盛裝出席，與一年多不見的賓客分享充滿希望的祝福。
當日下午在尼克森總統圖書館的花園中，美國前總統尼克森的長女Tricia Nixon及夫婿Edward Cox慶祝金婚，出席貴賓除了政商名流之外，還包括300位南加州一線抗疫英雄，現場來賓沉浸在防疫有成的喜悅中。
張祥華想起17歲時下郷到崇明島的往事，對尼克森總統促成中美建交的歷史轉機滿懷感激之情。張祥華於1980年來美留學，讓他擺脫黑五類的身份，在新世界從頭開始，實現創業成功的夢想。他回顧生命的軌跡，不禁感嘆經歷痛苦洗禮的人生，才能真正體驗幸福的滋味，就像新冠疫情給人們帶來的種種衝擊，讓劫後餘生者更珍惜當下。
捐贈交響樂團 600萬辦公大樓
當晚由太平洋交響樂團主辦的籌款晚宴中，張祥華夫婦再度成為全場矚目焦點，太平洋交響樂團總裁John Forsyte宣佈，2020年演出雖受疫情影響而取消，但太平洋交響樂團在年底獲張祥華夫婦捐贈位在爾灣市價值600萬的辦公大樓，這項慷慨的捐贈有如雪中送炭般溫暖人心，該團決定將這座大樓命名為張氏音樂藝術與教育中心，以感謝他們及時的支持。
張祥華自2014年出任太平洋交響樂團理事以來，前後捐款超過1000萬元，他曾贊助該團於2018年前往中國巡迴演出，並自2016年起贊助樂團與華裔社區聯手舉辦愛宴春晚，促進東、西方文化與藝術交流。
上海咖啡大王之子 文革失學
出生在上海的張祥華，父親張寶存是當年上海法租界最早進口及烘焙咖啡豆的華商，母親方慧琴養育十名子女，鼓勵孩子們課餘學習音樂、藝術，張家原本過著優渥的生活，1950年代張寶存的咖啡廠被收歸國有，張寶存被羅織罪名發配到青海，一家生計全靠方慧琴獨撐大局。
排行第九的張祥華，從小生活在黑五類的陰影中，但他卻心懷大志，不向命運低頭，有空就自學單簧管、繪畫、書法及刻印。當時雖然生活貧乏，但他心靈卻充滿母親與家人的愛，以及追求音樂藝術的夢想。
1980年張祥華申請來美求學，帶著一支單簧管及20元美金落腳南加州，先四處打工維持生活，後來因為工作時手指受傷，無法繼續練習黑管，於是他下決心全力存錢準備創業。
結識台灣賢妻 人生最佳伴侶
生長在文革的時代中，張祥華初中就失學，儘管如此，他卻不放棄生活中任何學習機會，張祥華回憶說，剛到美國時，在中餐館洗碗，觀察待洗的碗盤，就可看出美國人喜愛中國菜的程度，受歡迎的菜式往往連湯汁都不剩，盤子裡沒吃完的全部被客人打包帶回家享用。
後來，張祥華從世界日報的分類廣告中，找到位在橙市的燕京中餐館擔任侍者，他聰明勤快，給同事或客人都留下好印象。在兩年之內，張祥華不但日用美語朗朗上口，靠著一本字典讀透英文報刊，更琢磨出一套有效經營中餐館的系統。在同事熱心促成下，張祥華有幸結識台灣移民王翠玲，日後成為他人生及事業上的最佳伴侶。
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人物之二╱投資餐館開分店 張祥華打造連鎖店傳奇
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