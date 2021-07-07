人物之一╱張祥華從中國帶20元來美 三度創業成功

橙縣兩位韓裔聯邦眾議員朴銀珠（圖左一）及金映玉（圖右一）在太平洋交響樂團的音樂會中頒贈感謝狀。（張祥華提供）

6月中旬加州 全面解禁，橙縣的尼克森總統圖書館及太平洋交響樂 團不約而同選在同一個周末舉辦戶外盛宴，開啟後疫情時代的新契機。身為兩個非營利組織的主要捐款人，張祥華、王翠玲夫婦抱著為好友加油打氣的心情盛裝出席，與一年多不見的賓客分享充滿希望的祝福。

疫情以來，太平洋交響樂團首度重返舞台，在6月12日舉辦400人籌款盛宴，以現場音樂會向主要捐款人張祥華夫婦致敬。（張祥華提供）

當日下午在尼克森總統圖書館的花園中，美國 前總統尼克森的長女Tricia Nixon及夫婿Edward Cox慶祝金婚，出席貴賓除了政商名流之外，還包括300位南加州一線抗疫英雄，現場來賓沉浸在防疫有成的喜悅中。

張祥華想起17歲時下郷到崇明島的往事，對尼克森總統促成中美建交的歷史轉機滿懷感激之情。張祥華於1980年來美留學，讓他擺脫黑五類的身份，在新世界從頭開始，實現創業成功的夢想。他回顧生命的軌跡，不禁感嘆經歷痛苦洗禮的人生，才能真正體驗幸福的滋味，就像新冠疫情給人們帶來的種種衝擊，讓劫後餘生者更珍惜當下。

捐贈交響樂團 600萬辦公大樓

當晚由太平洋交響樂團主辦的籌款晚宴中，張祥華夫婦再度成為全場矚目焦點，太平洋交響樂團總裁John Forsyte宣佈，2020年演出雖受疫情影響而取消，但太平洋交響樂團在年底獲張祥華夫婦捐贈位在爾灣市價值600萬的辦公大樓，這項慷慨的捐贈有如雪中送炭般溫暖人心，該團決定將這座大樓命名為張氏音樂藝術與教育中心，以感謝他們及時的支持。

張祥華自2014年出任太平洋交響樂團理事以來，前後捐款超過1000萬元，他曾贊助該團於2018年前往中國巡迴演出，並自2016年起贊助樂團與華裔社區聯手舉辦愛宴春晚，促進東、西方文化與藝術交流。

上海咖啡大王之子 文革失學

出生在上海的張祥華，父親張寶存是當年上海法租界最早進口及烘焙咖啡豆的華商，母親方慧琴養育十名子女，鼓勵孩子們課餘學習音樂、藝術，張家原本過著優渥的生活，1950年代張寶存的咖啡廠被收歸國有，張寶存被羅織罪名發配到青海，一家生計全靠方慧琴獨撐大局。

排行第九的張祥華，從小生活在黑五類的陰影中，但他卻心懷大志，不向命運低頭，有空就自學單簧管、繪畫、書法及刻印。當時雖然生活貧乏，但他心靈卻充滿母親與家人的愛，以及追求音樂藝術的夢想。

1980年張祥華申請來美求學，帶著一支單簧管及20元美金落腳南加州，先四處打工維持生活，後來因為工作時手指受傷，無法繼續練習黑管，於是他下決心全力存錢準備創業。

結識台灣賢妻 人生最佳伴侶

生長在文革的時代中，張祥華初中就失學，儘管如此，他卻不放棄生活中任何學習機會，張祥華回憶說，剛到美國時，在中餐館洗碗，觀察待洗的碗盤，就可看出美國人喜愛中國菜的程度，受歡迎的菜式往往連湯汁都不剩，盤子裡沒吃完的全部被客人打包帶回家享用。

後來，張祥華從世界日報的分類廣告中，找到位在橙市的燕京中餐館擔任侍者，他聰明勤快，給同事或客人都留下好印象。在兩年之內，張祥華不但日用美語朗朗上口，靠著一本字典讀透英文報刊，更琢磨出一套有效經營中餐館的系統。在同事熱心促成下，張祥華有幸結識台灣移民王翠玲，日後成為他人生及事業上的最佳伴侶。