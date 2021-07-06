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洛城新語╱那些殺死自己孩子的母親們

洛城新語

東洛杉磯(East Los Angeles)一名年輕的母親，近日被控親手殺害自己三名年幼的孩子，其中最小的孩子只有一個多月，其他兩名分別是三歲和四歲，都說虎毒不食子，難以想像這名母親為何會如此痛下毒手。而不久前，一名剛出生的男嬰，被丟棄在洛縣一個公園的廁所垃圾桶，如不及時發現，嬰兒恐有性命之虞。懷胎十月，為何斷然捨棄骨肉相連的孩子？

事實上，親手殺死自己孩子的母親並不少見，真實的數據讓人震驚。美國2014年一項調查顯示，殺害子女行為占整個謀殺罪的15%，每10萬名嬰兒出生，其中有八名是被自己的母親殺害；來自美國司法部的數據，在1976到1997年之間，共有1萬1000名兒童被父母殺害；心理學專家甚至大膽估計，四分之一的母親都曾有把嬰兒弄死的念頭。而那些親手殺死自己孩子的母親們，最主要的原因就是產後抑鬱症。

產後抑鬱症，是和嬰兒出生有關的情感障礙，大多在嬰兒出生一周到一個月時開始出現，醫學專家認為，女性在懷孕、生孩子這段時間，生理心理都會發生巨變，從而誘發一些隱性的精神疾病，在面對孩子哭鬧時無法自控，嚴重者就會有自殺意念或傷害嬰兒的行為。一位患產後抑鬱症的母親曾自述：「前一秒我還覺得自己無比愛孩子，願意為孩子抵禦一切傷害，下一秒就突然心魔來臨，狂躁地想掐死不停哭鬧的孩子。」

產後抑鬱原因很多，有遺傳病因，也有自身身體、精神方面的因素，同時，家庭關係的緊張、心理疏導的缺乏、周遭環境的影響，更是將這些母親推向深淵，對於再次妊娠，產後抑鬱症還會有20％－30％的復發率。當然，真正的虐嬰、殺嬰這些極端案例只發生在極少數的產後抑鬱症患者中，但從這個命題出發，關注下在美的華人新手媽媽，疫情一年多的隔離生活，給她們帶來前所未有的挑戰，甚至也讓一些媽媽患上產後抑鬱症。

由於遠在中國的父母家人因疫情無法來美探親陪產，不少新手媽媽只能自己承擔起照顧孩子的所有責任。孩子出生後無休止的哭鬧，讓年輕的媽媽手足無措，疫情的居家隔離，也讓媽媽們與外界缺乏育兒交流。

家住洛杉磯的一位30歲左右的華人媽媽，疫情期間懷孕生子，並在家全職照顧孩子，她就懷疑自己得了產後抑鬱症，總是自責照顧不好孩子，孩子無論抱著、躺著、睡著都要哭鬧，年輕的母親各種擔心，對嬰兒的健康過分焦慮，不知如何是好。同時孩子的出生，似乎剝奪了這位媽媽所有時間，她在煩躁不安中度過了這一年。所幸現在，這位華人媽媽在家人朋友的幫助下，漸漸走出困境。

母親的身分，是任何社會角色都替代不了的，期間的辛苦和甜蜜，只有為母者才能知。在孕育生命的最初，母親就一定要有心理準備，準備承擔起對新生命的全身心負責，如果還沒有準備好，不如先不要。

幾乎所有的新手媽媽，在開始面對自己的新生嬰兒時，都會有不適應的過程，這是一個重大的角色調整。媽媽們一旦發現自己有產後抑鬱症的傾向，也不必驚慌，據相關統計，每十個產婦就有一個會得產後抑鬱症，一半以上的人會出現產後抑鬱的情緒。這是一個普遍存在的現象，正視它、面對它，多與家人朋友交流，從心理醫生那兒獲取及時的治療，大部分的患者都能在三至六個月裡恢復。與此同時，身邊的伴侶、家人對於新手媽媽們的理解、包容和支持，都會帶來莫大的幫助。

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