加州主計長背書 黃泰平角逐49選區眾議員

黃泰平競選第49選區加州眾議員。（黃泰平選舉官網）

聖蓋博 谷水務區(San Gabriel Valley Municipal Water District)理事會主席黃泰平（Thomas Wong）近日宣布，第49選區州眾議員 席位開放時，將競選該職位。他已展開熱身活動，得到加州 主計長余淑婷（Betty Yee）和州眾議員卡德隆（Lisa Calderon）的背書，並從數百名社區支持者募款超過15萬元。

在過去近十年民選公職服務中，黃泰平為聖蓋博谷帶來了實際成果，包括提高可負擔性、投資關鍵基礎設施，和創造可持續環境的政策。他說，當人們擺脫新冠危機時，他希望進入州議會，為長期面臨的挑戰找到具體解決方案。加州夢對聖蓋博谷很多人來說似乎遙不可及，但他承諾將努力恢復自己生長的社區的機會。

黃泰平的父母是來自台灣和緬甸的第一代移民，他們希望在聖蓋博谷尋求更好的生活。黃泰平從小在父母啟發下，樂意幫助他人獲得同樣的成功機會。作為千禧一代和公開的LGBTQ(同性戀、雙性戀、跨性別)人士，黃泰平承諾為家鄉選區的所有人爭取擴大機會的政策。

余淑婷表示，很自豪支持黃泰平競選加州眾議員，因為親眼目睹了他的工作和奉獻精神。他是聖蓋博谷一位深思熟慮且久經考驗的領導者，一直積極致力於解決當今緊迫的問題，從經濟不平等到住房、教育、氣候變化、貧困和交通。加州立法機構中需要像黃泰平這樣有原則的領導人。

鄰近的第57選區加州眾議員卡德隆說，她曾經與黃泰平合作，黃泰平了解政府如何運作以及如何完成立法。他在聖谷地區的深厚根基，第一手經驗和獨特的視角，確保他將成為第49選區多元化民眾的高效代表。

黃泰平於2012年首次當選聖蓋博谷水務區理事，並自2015年起擔任理事會主席。在此期間，他率先努力確保該地區的可持續、負擔得起和有彈性的供水，包括數百萬元投資於關鍵的地方基礎設施和節水技術。在COVID-19危機期間，他採取了前所未有的行動幫助有需要的居民，包括為那些負擔不起水費的人們提供幫助。

黃泰平目前擔任南加州愛迪生電力公司的環境政策倡導者，推進清潔能源、氣候和環境正義政策。他還接受洛杉磯縣政府和加州眾議會議長藍登（Anthony Rendon）任命，曾在多個地方理事會和委員會任職。