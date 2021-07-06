聖地牙哥12歲男孩倒臥路邊 自家社區成槍下魂

聖地牙哥縣朱拉維斯塔警局指出，一名12 歲男孩7月3日在朱拉維斯塔社區的路旁，中槍身亡。（朱拉維斯塔警局臉書）

聖地牙哥 縣朱拉維斯塔（Chula Vista）警局發言人4日指出，一名12歲男孩3日在朱拉維斯塔一個複合式康斗社區的路邊，中槍身亡。

朱拉維斯塔警局發言人皮克（Lt. Dan Peak）說，3日上午9時10分，警方接到報案電話，地點在電報山谷路（Telegraph Canyon Road）530號的「伍蘭岡複合式康斗社區」（ Woodland Hills Condominium Complex）。

當警方到達現場時，發現一名男性受害者在人行道附近的地面，身上有一處明顯槍傷。警員和醫護人員對受害者急救，隨後並將他送往醫院，但他後來仍宣告死亡。由於死者未成年，身分未公開。

目前警方對槍擊 事件的具體情況尚不清楚。受害人與他的家人案發前住在該社區。事發時受害人的家人在家中，並致電警方。案發後現場所有的證人都與警方合作調查。

警方一度收押並詢問了一名15歲男孩，他是受害者的同伴，經查問後飭回。該少年身分也未被公開。

警方正試圖尋找目擊者和可能的嫌疑人，並希望任何了解事件信息的人致電停止犯罪熱線: 888-580-8477。