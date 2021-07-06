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東谷新商場吸納多元風味餐廳 日式、墨西哥一應俱全

東谷市訊
東谷市新建商業廣場將引進多家連鎖餐廳。(資料圖片）
東谷市新建商業廣場將引進多家連鎖餐廳。(資料圖片）

南加河濱縣東谷市於2010年10月1日建市，市區發展迅速。近年開發多個建案，居民人數也逐漸增加，市府將吸引多元化特色餐廳進駐作為施政目標之一，得到當地華人居民肯定。

將進駐東谷市的新派連鎖餐廳Bushfire Kitchen，2012年創辦，目前在南加多個城市有分店。公司執行長Oliver Barwin表示，東谷市的發展前所未有，令人印象深刻。

Bushfire Kitchen連鎖餐廳將於今年秋季開業，地點在15號公路附近的The Merge Eastvale廣場，這是東谷市新建綜合購物廣場。目前該餐廳在內陸的坦密庫拉市、米妮菲市以及聖地牙哥縣均設有連鎖餐廳。

另兩家將進駐的餐廳是Pepito's墨西哥風味餐廳，以及Heroes Restaurant & Brewery。預計將於2022年冬季入駐Hamner Place廣場。該廣場在諾可市附近，將是集購物中心、餐飲休閒娛樂於一體的綜合購物中心。

還有一家日式餐廳，最近在位於Schleisman路14268號Enclave廣場開業，餐廳主打壽司和拉麵，但風格與庫卡蒙加牧場市等地類似餐廳稍有不同。其它已經開業餐廳還有Fire Wings，地點在Limonite街12571號Eastvale Gateway。

其它已進駐或陸續在東谷市開業的餐廳，還有Dog Haus，Capriotti's Sandwich Shop，以及素食餐廳Plant Power等多家餐廳。

南加 墨西哥 聖地牙哥

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