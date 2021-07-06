六旬華裔師首次10公里國慶健跑 挑戰自我

李意雲在健跑起點。(李意雲提供）

在美華人 也參加國慶日社區活動，表達慶祝國慶的興奮心情。橙縣安那罕山（Anaheim Hills）華裔居民李意雲，即參加城市年度國慶日健跑。她笑說年逾六旬，是首次參加並選擇10公里項目，希望挑戰自我。

健跑結束後，她表示不在意名次，重在參與並很有成就感，她並將這項經驗發至朋友圈。

安那罕山4日清晨約7時開始國慶日健跑活動。李意雲直言很興奮，前一天晚上並未很好入睡。比賽當日早晨很早就醒來做準備活動，與她參加健跑的還有她兒媳的妹妹。健跑共有180人參加。她經過1小時20餘分鐘跑到終點。

雖是第一次挑戰10公里，感到很有成就感。李意雲認為，重在參與。

李意雲（後左二）的兒子房建福（右二）、媳婦（前左），和媳婦的兩個妹妹都來為她加油。（李意雲提供）

李意雲是爾灣中文學校老師，從教20多年，平時就喜歡運動。提及疫情 下由於中文學校採網上教學，但或許因為生活方式改變，讓她身體發生變化。5月初，她去身體檢查，醫生告知她多項身體指標變高，提醒她注意強化鍛煉。她雖平時有鍛鍊，因此意識到或許是鍛鍊不夠，於是開始嘗試慢跑健身 。

她於5月開始慢跑，並將每天進度記錄下來。第一天跑了20分鐘，次日就跑了30分鐘，到了第七天，她能持續跑一個小時。由此增強信心，每天早上6時就開始跑步，有時晚上也會跑步加碼。

不久前，她從鄰居得到城市舉辦國慶日健跑文宣，兒媳的妹妹曾參加過這項健跑，因此兩人結伴參賽。李意雲說，比賽前一晚，因為很興奮和緊張沒有很好地睡眠，4日晨起床後，兒子一家和媳婦的兩個妹妹早早趕來打氣。健跑起點是在一所高中，現場有很多健跑愛好者。比賽後，她獲得一個獎牌，希望參加下一次國慶日健跑。