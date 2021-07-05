亞美高球邀請賽 籲停止亞裔仇恨

亞美高爾夫球邀請賽會長盃友誼賽參與者及嘉賓合影。（記者啟鉻╱攝影）

2021亞美高爾夫球邀請賽會長盃友誼賽，4日在工業市Pacific Palms Resort高爾夫球場舉行。加州第29選區參議員紐曼（Josh Newman）應邀參加並致辭。主辦方全球華人 高爾夫協會會長江啟光表示，呼籲停止反亞裔仇恨犯罪 ，致力推動美國各華人球會及球員間交流。

這項賽事有近50人參加。紐曼在賽前致辭，他表示，賽事透過高爾夫球運動倡導停止亞裔仇恨犯罪，很有意義。他非常支持聯邦國會議員趙美心5月18日的「反歧視亞裔」提案。他所在選區居民有三分之一是亞裔，其他族裔也很多元化，因此族裔和諧非常重要，絕不容許種族歧視發生。各族裔間不應互相歧視，大家應團結起來反對仇恨犯罪。

組織者、全球華人高爾夫協會會長江啟光表示，賽事選擇Pacific Palms Resort高爾夫球場，是因為這裡是最具包容性的球場之一。協會非常重視反亞裔仇恨犯罪問題，並致力推動全美各華人球會及成員間交流，也希望大家努力消除反亞裔仇恨犯罪。

參加這次賽事活動的單位，有多家華人高爾夫球俱樂部及贊助者，包括洛杉磯金鷹高爾夫球會、美國快樂鄉村高爾夫球會、白馬高爾夫隊、加州陽光高爾夫球會等。