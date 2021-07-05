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SpaceX天線車上路 公路巡警局開罰

編譯組╱綜合報導
加州公路巡警局日前攔下一輛載車頭前安裝SpaceX聯網服務Starlink天線車輛，對其開罰單。（CNBC）
加州公路巡警局日前攔下一輛載車頭前安裝SpaceX聯網服務Starlink天線車輛，對其開罰單。（CNBC）

NBC電視台報導，加州公路巡警局羚羊谷分局日前攔下一輛於車前引擎蓋上，裝置衛星天線的車輛。該天線是太空探索公司（SpaceX）旗下衛星連網服務Starlink的天線。該服務於去年10月推出測試應用計畫。

加州公路巡警局告訴CNBC，該車司機收到違規行駛的罰單。加州公路巡警局羚羊谷分局在臉書中寫到，「先生，我今天阻止了你，因為你的引擎蓋上有視覺障礙，開車時不會擋住你的視線嗎？」司機回答稱，「只有當我右轉時。」

SpaceX推出的Starlink網路服務，用戶端收到包括天線等四種工具。（CN...
SpaceX推出的Starlink網路服務，用戶端收到包括天線等四種工具。（CNBC）

執駕駛員告訴公路巡警，他們使用天線，替在車外經營企業的客戶提供 Wi-Fi服務。SpaceX並未回應CNBC的評論。

加州公路巡警局日前攔下一輛載車頭前安裝SpaceX聯網服務Starlink天線車...
加州公路巡警局日前攔下一輛載車頭前安裝SpaceX聯網服務Starlink天線車輛，並對其開罰單。（CNBC）

Starlink是該公司旗下資本密集的計畫，旨在建立一個由數千顆衛星組成的網路服務，在航太工業中被稱為星座（constellation），替地球上任何地方客戶提供高速網路服務。

該公司發送給客戶的Starlink kit包括四個重要部分，用戶終端，也稱天線、三腳架、Wi-Fi路由器和電源。SpaceX還提供屋頂安裝，但須額外付費。SpaceX於10月首次推出該服務，替特定消費者提供每月99元的Beta計畫，並將服務擴展到移到車輛。

SpaceX 加州 太空

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