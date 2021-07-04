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范杜拉槍擊案查原委 嫌犯痛恨大學生歧視

編譯組╱綜合報導

2018年在范杜拉縣發生大規模槍擊案調查有了新進展。根據近期發布的一份報告顯示，嫌犯Ian David Long在Borderline Bar and Grill餐廳內開火時，對約莫大學生年紀的人充滿怨恨，認為這些人因他曾服役於阿富汗而憎恨、貶低他。這可能成為Long開火的動機之一。

這位美國海軍陸戰隊退伍老兵，選擇在2018年11月7日，在餐廳肆無忌憚的開火時，該餐廳正舉辦「鄉村大學之夜」（Country College Night）。這位28歲男子，患有創傷壓力症候群，向餐廳開火61發子彈，造成11人死亡。

這份長達434頁的報告稱，「這可能並非巧合」。根據槍案數十名目擊者、官員、警方人員和Long的親友調查，Long可能的動機，是對平民，尤其是大學生的厭惡。他認為他在海軍陸戰隊的經歷，使他在北嶺州大就讀時，受到輕視和貶低。

調查人員表示，他們不能完全確定Long的動機，但當其就讀北嶺州大時，曾有人告訴他「任何參軍的人，都該在海外被槍殺」，Long稱他們「無知」，覺得他們不了解他在阿富汗的經歷。

報告還詳細描述，槍案發生前幾週，曾有人看到一名與Long相似的人，在校園附近偷偷徘徊。

據悉，Long在2016年購買武器和煙霧彈。報告還指出，他曾在2017年12月至2018年11月間，曾進入謀殺、大規模殺戮和自殺等相關網站傾向。

阿富汗 美國 槍擊

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