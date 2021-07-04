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洛縣藝術博物館 中國藝術家聯展

記者張宏／洛杉磯報導
中國大陸當代藝術著名畫家岳敏君以自畫像的大口男人在大笑作為代表風格。（記者張宏／攝影）
中國大陸當代藝術著名畫家岳敏君以自畫像的大口男人在大笑作為代表風格。（記者張宏／攝影）

洛杉磯縣藝術博物館（LACMA）和上海余德耀基金會合作舉辦「往來之跡：余德耀基金中國當代藝術精選」（ Legacies of Exchange: Chinese Contemporary Art from the Yuz Foundation），展覽從即日到明年3月13日，展出來自中國15位藝術家的作品。

洛杉磯縣藝術博物館（LACMA）和上海余德耀基金會合作舉辦「往來之跡：余德耀基金...
洛杉磯縣藝術博物館（LACMA）和上海余德耀基金會合作舉辦「往來之跡：余德耀基金中國當代藝術精選」。（記者張宏／攝影）

展出15名中國藝術家的作品。（記者張宏／攝影）
展出15名中國藝術家的作品。（記者張宏／攝影）

洛杉磯郡藝術博物館與上海余德耀基金會首次合作，開展了一系列合作項目。這次藝術精選匯集了艾未未、黃永砅、王廣義、徐冰、岳敏君等15位中國當代藝術家，共計20件繪畫、雕塑、裝置等作品。探討了國際貿易、政治衝突、文化交流、生命成長等主題。

這次展覽的展品取材於余德耀基金會備受推崇的當代藝術收藏，聚焦中國與世界的相遇、交流與碰撞。此次展覽的策展人Susanna Ferrell表示，通過中國藝術家在美國的發聲，展現中國現代的歷史與文化，希望西方世界對中國文化有一個重新認識，未來和余德耀基金會還會有系列合作。

展覽時間7月4日至明年3月13日，地點是 5905 Wilshire Blvd, Los Angeles, CA 90036，LACMA，需提前在網絡購票https://www.lacma.org/plan-your-visit

洛杉磯縣藝術博物館（LACMA）和上海余德耀基金會合作舉辦「往來之跡：余德耀基金...
洛杉磯縣藝術博物館（LACMA）和上海余德耀基金會合作舉辦「往來之跡：余德耀基金中國當代藝術精選」。（記者張宏／攝影）

中國 博物館 洛杉磯

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