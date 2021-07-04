洛縣藝術博物館 中國藝術家聯展
洛杉磯縣藝術博物館（LACMA）和上海余德耀基金會合作舉辦「往來之跡：余德耀基金中國當代藝術精選」（ Legacies of Exchange: Chinese Contemporary Art from the Yuz Foundation），展覽從即日到明年3月13日，展出來自中國15位藝術家的作品。
洛杉磯郡藝術博物館與上海余德耀基金會首次合作，開展了一系列合作項目。這次藝術精選匯集了艾未未、黃永砅、王廣義、徐冰、岳敏君等15位中國當代藝術家，共計20件繪畫、雕塑、裝置等作品。探討了國際貿易、政治衝突、文化交流、生命成長等主題。
這次展覽的展品取材於余德耀基金會備受推崇的當代藝術收藏，聚焦中國與世界的相遇、交流與碰撞。此次展覽的策展人Susanna Ferrell表示，通過中國藝術家在美國的發聲，展現中國現代的歷史與文化，希望西方世界對中國文化有一個重新認識，未來和余德耀基金會還會有系列合作。
展覽時間7月4日至明年3月13日，地點是 5905 Wilshire Blvd, Los Angeles, CA 90036，LACMA，需提前在網絡購票https://www.lacma.org/plan-your-visit
上一則
范杜拉槍擊案查原委 嫌犯痛恨大學生歧視
下一則
FB留言