七七抗戰84周年紀念 南加僑界緬懷英烈

七七抗戰84周年，南加僑界舉辦紀念大會。圖為到場部分政要緬懷先烈，呼籲繼續維護世界和平。（記者王若然／攝影）

為了紀念七七抗戰，不忘歷史，紀念中美曾經合力抗戰，南加州中國大專院校聯合校友會聯合羅省中華會館及蒙特利公園市（Monterey Park）政府，3日在蒙特利公園市二戰紀念碑前舉辦了「七七抗戰84週年紀念大會」。

到場嘉賓包括聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）、加州眾議員周本立（Ed Chau）、蒙特利公園市市長饒影凡（Yvonne Yiu）、市議員梁僑漢和陳贊新，聖蓋博市長廖欽和、副市長丁言愉、市議員卜君毅，阿罕布拉市長黃幼平（Katherine Lee）；駐洛杉磯 台北經濟文化辦事處處長黃敏境和夫人、辦事處副組長鄭如惠、洛杉磯華僑文教服務中心主任張皓鈞、副主任廖儷雲；羅省中華會館主席廖美華等，他們分別向二戰紀念碑敬獻花圈。

敬獻花圈。（記者王若然／攝影）

放飛和平鴿。（記者王若然／攝影）

紀念大會上放飛了和平鴿，大專合唱團演唱「國旗歌」和「龍的傳人」兩首歌曲。大會對不久前逝去的張儒和中將、李汴蓀少將等三位二戰老兵進行了緬懷和默哀儀式。到場團體還包括：美軍退伍軍人1013支隊和美軍華裔退伍軍人628支隊，中華旗隊，洛杉磯榮光聯誼會，空小旅美加校友聯誼會，美西華人學會等。

南加州中國大專院校聯合校友會會長郭文斌等人致詞緬懷二戰中犧牲的戰士，並展望未來，珍惜和平。郭文斌說，大專聯合校友會自2010年以來，每年都辦七七抗戰紀念活動。當天的的紀念會也是自去年疫情以來第一個現場活動。他說，紀念七七抗戰對僑界民眾很重要，日軍偷襲盧溝橋爆發了八年抗戰，犧牲了300多萬國軍將士。「歷史的教訓我們不能忘記。」更重要的是吸取歷史教訓，不讓悲劇重演。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處黃敏境處長說，中美在二戰期間攜手抗戰，雙方的友誼與合作一直持續至今。疫情期間，美國政府幾次向台灣 捐贈新冠疫苗，這就是台美現今友誼的證明。而台灣和日本 的關係也在二戰後逐漸提升。日本2011年地震海嘯發生後，台灣向日本捐贈了全球最大單筆捐款。而在台灣疫情嚴重期，日本也曾向台灣捐贈大批疫苗。

此外，發言代表還有趙美心、廖美華、饒影凡、廖欽和、周本立、黃幼平等人。趙美心說，在中美等國的共同努力下，終於讓第二次世界大戰結束，而中美的合作在今天也應該繼續，努力維護世界和平。