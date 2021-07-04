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疫後首場 亞市國慶日處處歡笑 華人歡呼終於感受節日氣氛

記者張宏／亞凱迪亞報導
聯邦眾議員趙美心（Judy Chu，中）到場和亞市吉祥物孔雀合影。（讀者提供）
聯邦眾議員趙美心（Judy Chu，中）到場和亞市吉祥物孔雀合影。（讀者提供）

亞凱迪亞市3日在市中心區舉辦國慶日慶祝和美食展活動，吸引眾多市民參與。這是疫情爆發以來的首個現場大型活動，由亞市市中心改善促進協會主辦，剌激市區經濟，華人歡呼終有機會出來感受節日氣氛。

影音來源：記者張宏

在亞市第一街和Huntington大道交口處非常熱鬧，隨處可見國旗和氣球，還有各種音樂聲和遊行人群。道路兩旁站著參與的民眾，現場還有音樂表演，華人小女孩獻唱英文歌。亞市官員們都盛裝出席，市議員April Verlato打扮成自由女神像、市政經理Dominic Lazzaretto打扮成林肯總統模樣、副市長鄭博仁扮成西部牛仔。聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）也參與了活動，並和亞市吉祥物孔雀合影。

市議員April Verlato打扮成自由女神像。（記者張宏／攝影）
市議員April Verlato打扮成自由女神像。（記者張宏／攝影）

鄭博仁表示，現疫情趨緩，大家終於可以出來慶祝國慶節，舉辦聚會，同時希望能刺激亞市市區的經濟，帶來更多的商機和活力。3日一早車隊遊行穿過市中心，到達Foothill Unity Center捐贈食物。

天使國家森林公園護林隊。（記者張宏／攝影）
天使國家森林公園護林隊。（記者張宏／攝影）
現場氣氛歡快。（記者張宏／攝影）
現場氣氛歡快。（記者張宏／攝影）

在道路兩邊還有亞市警局、急救人員、天使森林國家公園工作者等組織的攤位，一名華人居民表示，好久沒有現場參加慶祝活動了，終於有機會出來感受節日氣氛，並在亞市市區沿線商家品嘗美食。

市政經理Dominic Lazzaretto（中）打扮成林肯總統模樣，副市長鄭博...
市政經理Dominic Lazzaretto（中）打扮成林肯總統模樣，副市長鄭博仁（右）扮成西部牛仔。（讀者提供）
亞市吉祥物孔雀和民眾合影。（記者張宏／攝影）
亞市吉祥物孔雀和民眾合影。（記者張宏／攝影）

亞市市中心改善促進協會代表表示，隨著疫情趨緩，亞市市區將迎來很多新商家，包括咖啡店、日本料理店等，為城市帶來更多的商機和活力。

現場氣氛歡快。（記者張宏／攝影）
現場氣氛歡快。（記者張宏／攝影）
亞市市中心改善促進協會主辦慶祝國慶和美食活動。（記者張宏／攝影）
亞市市中心改善促進協會主辦慶祝國慶和美食活動。（記者張宏／攝影）

亞市華人郭小姐和家人來參與活動，她說，亞市很久沒這麼熱鬧了，不僅慶祝國慶，還能做善事，為食物銀行捐贈，很有意義。希望疫情早日結束，大家都能恢復正常生活。

亞市3日在市區舉辦慶祝國慶和美食活動吸引眾多市民參與。（記者張宏／攝影）
亞市3日在市區舉辦慶祝國慶和美食活動吸引眾多市民參與。（記者張宏／攝影）

疫情 華人 遊行

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