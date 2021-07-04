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佛州悲劇敲警鐘 洛縣濱海公寓安檢 居民吃定心丸

記者丁曙／綜合報導
洛杉磯Marina del Rey海濱公寓安檢後，沒有發現任何直接的危險。（韓珍妮辦公室提供）
洛杉磯Marina del Rey海濱公寓安檢後，沒有發現任何直接的危險。（韓珍妮辦公室提供）

佛州Surfside海濱坍塌公寓死亡人數升至24人，124人仍失蹤，剩餘樓體周日開始拆除。重大悲劇給所有人特別是海濱高層建築敲響了警鐘。洛杉磯縣Marina del Rey社區的一個大型公寓樓的居民致信選區縣政委員，擔心自己居住的建築結構的安全性。6月24日洛杉磯縣公共工程部的建築與安全團隊對該建築群進行了檢查，沒有發現任何直接的危險。

Marina del Rey是洛杉磯縣的一個由縣府管轄的海濱社區，隸屬於第四選區縣政委員韓珍妮（Janice Hahn）的選區。該社區擁有同名的海港，也是大洛杉磯地區的主要划船和水上娛樂目的地，該港口是北美最大的人造小型船舶港口，擁有約5000艘船隻。該地區的地理位置和地質結構以及海濱的高層公寓，同佛州Surfside海濱以及倒塌的公寓大樓有相似之處。

韓珍妮表示，佛羅里達州發生的悲劇為所有人敲響了警鐘。 那以後的幾天裡，她會見了選區內濱海社區的居民代表，聽取了他們的意見和訴求。她表示，在Surfside公寓災難之後，洛杉磯需要認真對待高層建築，並對洛杉磯縣屬管轄區的高層建築進行評估，以確保不會發生類似的悲劇。她正在制定一項動議，將在下一次洛杉磯縣政委員會會議上討論。

韓珍妮分別會見Marina del Rey海濱公寓居民代表（左圖）及建築安全專家...
韓珍妮分別會見Marina del Rey海濱公寓居民代表（左圖）及建築安全專家（右圖）。（韓珍妮辦公室提供）

洛杉磯 佛州 佛羅里達州

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