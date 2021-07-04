我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增37例 市場群聚案「外圍篩檢狀況好」

金山灣區華裔二戰老兵獲頒國會金章 家屬共享光榮時刻

長堤搶案偵破 兩女1落網 1投案

記者丁曙／綜合報導
兩名少女在大街上搶劫過路婦女的皮包被監控錄影。（NBCLA截圖）
兩名少女在大街上搶劫過路婦女的皮包被監控錄影。（NBCLA截圖）

長堤警察局（Long Beach PD）2日下午宣布，兩名少女因涉嫌在上週四搶劫一名過路婦女被捕，目前拘押在少年監獄

視頻來源：NBCLA電視

警局在一份新聞稿中指出，6月30日警察在長堤市找到並且逮捕了一名16歲女孩，她因涉嫌一項搶劫罪被逮捕，目前拘押在少年監獄。7月1日，參與搶劫的第二名少年，一名居住在長堤的15歲女孩來到警局投案。她因涉嫌一項搶劫罪被捕，並帶到少年監獄看管。

該起暴力搶劫事件發生在6月24 日下午1點之前，地點在E. Peace Street 300街區。警察到達現場後，被搶的受害婦女說，當時她正走在街上，兩個少女襲擊她並且搶走了她的錢包。受害人在抗爭中腿部骨折，臉部和手部有瘀傷，後被送往醫院治療。

兩名涉嫌人立即步行逃離該地區，但是作案全程被街頭監控視頻拍錄下來，警探們當時表示，透過視頻證據和公眾幫助，他們能夠確定涉嫌搶劫的兩名嫌疑人。

任何了解該搶劫事件相關信息的人們，都可以撥打562-570-7464與警探Elaine Gomez聯繫。匿名者可撥打1-800-222-8477向「洛杉磯制止犯罪熱線」舉報，或訪問 www.lacrimestoppers.org。

警察 長堤 監獄

上一則

亞凱迪亞國慶日 美食音樂自由女神登場

下一則

范杜拉槍擊案查原委 嫌犯痛恨大學生歧視

延伸閱讀

南加長堤少女搶劫案偵破 一人被捕一人投案

南加長堤少女搶劫案偵破 一人被捕一人投案
南加破獲特大國際販毒集團 查220磅冰毒 44人被捕

南加破獲特大國際販毒集團 查220磅冰毒 44人被捕
長堤鬧區槍擊案 3人受傷3人被捕

長堤鬧區槍擊案 3人受傷3人被捕
光天化日…婦人長堤當街遭搶 過程全都錄

光天化日…婦人長堤當街遭搶 過程全都錄
洛縣長堤消費熱點發生駕車槍擊案 三人受傷

洛縣長堤消費熱點發生駕車槍擊案 三人受傷
連環洗劫長堤市餐廳 嫌犯落網被訴

連環洗劫長堤市餐廳 嫌犯落網被訴

熱門新聞

劫匪在超市收銀台搶走包後，又在停車場連搶兩人。（谷歌街景）

全統廣場爆搶案 3非裔大漢眾目睽睽下連劫3華女

2021-06-28 02:20
劉長樂在聖蓋博谷的豪宅，視野極好，可將洛杉磯市中心和聖蓋博山脈一覽無餘。（地產網站圖片）

鳳凰衛視創始人劉長樂加州豪宅 760萬元求售

2021-06-26 13:40
越來越多的人搬離加州。（CalMatters.org）

世説新聞／好多華人正搬走 「黃金」州變「糞土」？

2021-06-26 13:30
生活食材全面漲價，民眾叫苦不迭。（記者楊青／攝影）

百物皆漲民叫苦 專家：還未到頂

2021-06-29 02:20
圖為上周發生在蒙市丁胖子廣場停車場的搶劫案。（本報檔案照）

洛縣知名商場三名華女拎的包 眾目睽睽下連續被搶

2021-06-27 19:32
重啟以來，洛縣新增病例快速上升。（Getty Images）

解封後 洛杉磯縣新病例快速增加

2021-07-02 02:20

精彩推薦

超人氣

更多 >
離譜…美女獄警制服挖洞與犯人性交 當眾上演活春宮

離譜…美女獄警制服挖洞與犯人性交 當眾上演活春宮
正宮當街怒扒小三內褲 老公肉身護新歡 助打團也出手了

正宮當街怒扒小三內褲 老公肉身護新歡 助打團也出手了
邁阿密樓塌 ／消防員尋獲7歲女兒遺體 現場抱著一起哭

邁阿密樓塌 ／消防員尋獲7歲女兒遺體 現場抱著一起哭
又一頂尖學者從美國返中國 任教高校

又一頂尖學者從美國返中國 任教高校
影／日本靜岡嚴重土石流 2人心肺停止 至少20人失蹤

影／日本靜岡嚴重土石流 2人心肺停止 至少20人失蹤