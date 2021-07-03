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富國銀行捐185萬 助亞太裔企業復甦

【洛杉磯訊】
富國銀行捐贈185萬元促進洛杉磯亞太裔企業復甦。（網站圖片）
富國銀行捐贈185萬元促進洛杉磯亞太裔企業復甦。（網站圖片）

富國銀行基金會（Wells Fargo Foundation）日前向「太平洋亞洲就業協會」（PACE）捐贈175萬美元「照常營業基金」（Ｏpen for Business Fund）補助金，支援該非營利組織為154家少數族裔企業提供重要資金，並改進培訓課程，以幫助企業家適應和持續進行經濟復甦，可望創造或保留大約2000個工作崗位。

此外，富國銀行基金會還向「亞太裔小型企業計畫」（API SBP）提供了10萬美元資金，協助300名少數族裔企業主從復甦過渡至增長。這兩筆贈款將為少數族裔社區的不同群體的企業家，提供獲得資金和技術援助的機會。

「照常營業基金」是一項規模約為4.2億美元的小型企業復甦基金，其資金來自於公司捐贈的透過2020年薪資保障計畫（Paycheck Protection Program, PPP），從聯邦政府收到的所有手續費用。透過這項措施，富國銀行正與非營利組織和社區發展金融機構（Community Development Financial Institution, CDFI），例如 PACE合作，為亞太裔美國人（AAPI）以及其他多樣化小企業提供急需的資金、技術援助和長期發展計畫，促進包容性的復甦。

富國銀行社會影響和可持續發展部（Social Impact and Sustainability）高級副總裁 Gregg Sherkin 表示：「照常營業基金利用PACE和API SBP等組織的專業知識，為小型企業主提供緊急援助，幫助他們繼續營業。獲得資金還只是其中的一部分，小型企業還需要指導、引導，並與能夠為其提供復甦支援的專家交流。我們希望看到亞太裔企業主與其他小型企業社區一起蓬勃發展。」

美國 就業 聯邦政府

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