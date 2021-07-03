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洛州大獲贈30萬 社區學院轉學獲助力

【洛杉磯訊】
洛杉磯州大29日獲得大學未來基金會30萬元贈款，幫助技術、工程和數學 (STEM) 等領域的社區學院轉學生順利適應四年制大學學習。（洛杉磯州大）
洛杉磯州大29日獲得大學未來基金會30萬元贈款，幫助技術、工程和數學 (STEM) 等領域的社區學院轉學生順利適應四年制大學學習。（洛杉磯州大）

洛杉磯加州州立大學（Cal State Los Angeles）6月29日宣布獲得大學未來基金會（the College Futures Foundation）30萬元贈款，幫助技術、工程和數學（STEM）等領域的社區學院轉學生，順利適應四年制大學。

為期兩年的贈款，將重點用在幫助兩年制社區學院和四年制大學合作，讓社區學院學生在完成兩年學習後，順利完成轉到四年制大學學習。

近年不少轉學生反映，轉學申請手續並不簡單，在轉學過程中因為四年制大學不完全承認兩年制社區學院學分，因此一些學生在轉學後需要增加修課，以達到四年制大學要求的畢業學分，再加上兩種學校的「學術衝擊」，部分學生感到轉學相當困惑。

大學未來基金會認為，有必要幫助更多的社區學院的學生轉入四年制大學學習，尤其是技術和科學專業的學生，社區學院的學生很大程度代表了少數族裔人群，技術和科學學科人才對少數族裔社區具有非常實用的意義。

洛杉磯州大將利用獲得的捐贈，進一步加強接受社區學院轉學生計畫，提高學生轉學畢業率，幫助轉學生為職業生涯做好準備。

洛杉磯 加州

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