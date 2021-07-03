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洛市公共設施將禁遊民紮營 華人不看好

記者丁曙╱洛杉磯報導
洛杉磯遊民搭建帳篷阻塞人行道。（記者丁曙╱攝影）
洛杉磯遊民搭建帳篷阻塞人行道。（記者丁曙╱攝影）

洛杉磯市議會29日（周二）以12票對3票表決通過，起草新法規禁止無家可歸者在學校、公園、圖書館和其他「敏感」設施附近露營，恢復公眾秩序和安撫市民不滿。但是，洛杉磯市有超過2萬名遊民去向沒著落，華人市民不看好能去除痼疾。

市議會要求市府律師迅速制定一項地方法規，禁止在公立學校和政府機關等各種公共設施附近睡覺、躺倒和堆放雜物，以及禁止搭建帳篷阻塞人行道，阻擋輪椅車行駛等。

新法規提議者們稱其為人道主義替代方案，因為將限制執法部門參與，需要提前14天通知無家可歸者禁止在特定地點紮營，並尋求讓他們自願遵守。此舉將幫助洛杉磯市民重新獲得目前被流浪者的帳篷、家具或其他雜物佔用的公共空間。

提案共同起草人、市議員克雷科里安 (Paul Krekorian) 說，洛杉磯市民希望能夠使用他們的公園、人行道和圖書館，希望能夠無障礙進入自己的公司，希望穿越過車道時不必擔心會撞到人。

但有三名市議員博寧（Mike Bonin）、拉曼（Nithya Raman）和布斯卡諾（Joe Buscaino）投下了反對票。博寧說，洛市仍然缺乏收容無家可歸人口所需要的2萬張床位，並認為應該首先向市議會提交一張地圖，標明那些地方仍然允許睡覺和露營。他說，「我也不希望他們住在公園裡，住在自行車道上。但如果要對他們說不，那麼還需要告訴他們，可以去哪裡住！」

遊民將帳篷搭在洛杉磯市府下的高速公路天橋上。（視頻截圖）
遊民將帳篷搭在洛杉磯市府下的高速公路天橋上。（視頻截圖）

博寧的選區包括西洛杉磯的海濱威尼斯海灘（Venice Beach），這片旅遊景點已被無家可歸者佔領多時，他既提不出解決方案，又反對洛縣警察來驅趕，導致部分憤怒的選民發起聯署罷免他。

市議員們討論的議題包括努力開放庇護設施、建立「小房」村莊和永久住房，冗長的辯論也反映了無家可歸議題在 2022年6月換屆選舉中有重要影響，也受到一些華人市民關注，因為他們也被無家可歸者困擾已久。

但李女士對於市議會的決議並不看好，她說，洛杉磯的遊民根深柢固，幾十年來都是這樣。每一屆市長和市議員上任伊始，都信誓旦旦要解決問題，並稱遊民是現代文明城市的恥辱，在自己任內一定要去除。可是，民選官員換了一屆又一屆，遊民不僅沒有減少，這幾年還持續增長。積重難返，沒指望這回能解決。

遊民直接躺在洛杉磯無家可歸管理局大門前。（視頻截圖）
遊民直接躺在洛杉磯無家可歸管理局大門前。（視頻截圖）

市民李先生說，洛杉磯民主黨政府一貫實施大福利政策，對遊民吃住照顧得滿不錯。而且洛杉磯選民也很厚道，最近幾年為遊民蓋房的徵稅公投案都通過了。可是，納稅人砸下了大錢，也蓋了不少庇護房收容所，遊民卻反而越來越多。原因之一是有些外州的遊民，獲悉洛杉磯厚待遊民，也主動跑來定居。幾天前他碰到一個來自猶他州的新遊民就是這樣說的。看這個形勢，洛杉磯遊民將沒完沒了，那一天能了結？

遊民占據洛杉磯風景區威尼斯海攤。（視頻截圖）
遊民占據洛杉磯風景區威尼斯海攤。（視頻截圖）

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