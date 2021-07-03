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巴沙迪那玫瑰花車重登場 選美須接種疫苗

編譯組／綜合報導
今年玫瑰皇室成員的參選者必須完成疫苗接種。（本報檔案照）
今年玫瑰皇室成員的參選者必須完成疫苗接種。（本報檔案照）

2021年的巴沙迪那玫瑰花車遊行（Rose Parade）因為新冠疫情取消，但是歸功於疫苗接種率越來越高、新增病例越來越少，2022年的玫瑰花車可望恢復舉行。但是主辦單位決定，基於健康安全考量，所有報名參選「玫瑰公主皇室成員」（Rose Queen and Royal Court）的女生，必須在9月前完成疫苗接種。 

玫瑰公主選美委員會執行主席Stephen Perry強調，接種不是為了阻止人們參與，反而是為了鼓勵大家在確保自己與他人健康安全的狀況下參與玫瑰花車，因為往年的遊行都會吸引成千上萬的群眾聚集。

Stephen Perry說，選美佳麗要在不同場合與數百人互動，而完成接種確實可以降低染病風險，因此委員會決定，以選美佳麗與觀眾的健康為最優先考量。而且因為去年度的取消，今年估計會有更多人報名參加。

2022年的玫瑰公主參選者可自7月26日開始報名，但是必須在9月11日至9月13日的面試前完成一劑或兩劑式疫苗的接種。另外，其他的規定依然比照往年，包括參賽者必須在2021年12月31日前滿17歲，但在2022年的1月5日前不能滿21歲。

參賽者性別須為女性，在巴沙迪那學區就讀高中或大專。巴沙迪那社區學院學區（Pasadena Area Community College District）包括Arcadia、South Pasadena、Altadena與Sierra Madre。參加者必須取得GPA 2.0的成績。

「皇室成員」（Royal Court）獲獎者都可獲得7500元獎學金，並且獲得大學美式足球在1月1日舉行的季後賽玫瑰碗（Rose Bowl）兩張門票。

 巴沙迪那市府則對玫瑰花車恢復舉行表示歡迎，認為活動將為當地的旅館、餐廳、店家與藝文中心帶來人潮，觀眾除了能夠觀賞花車遊行之外，還能參與當地各種各樣的活動。

 

遊行 疫苗 學區

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