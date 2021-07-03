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南加破獲特大國際販毒集團 查220磅冰毒 44人被捕

記者李雪／綜合報導
冰毒示意圖。（圖片取自DEA官網）
冰毒示意圖。（圖片取自DEA官網）

當局6月29日宣布，有60人被指控經營一個位於加州的毒品集團，該集團在全美和澳洲銷售甲基苯丙胺，也就是俗稱的冰毒。

根據聯邦檢察官辦公室，聖地牙哥一個聯邦陪審團在經過為期一年調查後，於5月發布起訴書，該調查緝獲了220磅（100 公斤）冰毒、90支槍和25萬元現金。據當局指出，還有44人被拘留，16人正在被通緝。

大多數被起訴的人來自聖地牙哥，面臨包括進口甲基苯丙胺，和串謀分發冰毒和洗錢等指控。毒品指控至少可判處十年監禁，最高可判無期徒刑。

據檢察官的說法，該犯罪網絡從墨西哥的錫那羅亞毒梟（Sinaloa Cartel）獲得數千公斤的冰毒，然後通過汽車和摩托車的隱藏隔間將其走私到美國。「然後，被告使用這些汽車和摩托車，以及火車、商業航空公司、美國郵件和聯邦快遞和UPS等商業遞送服務，將冰毒分發給數十家子分銷商」。

檢察官說，這些藥物在整個聖地牙哥縣以及夏威夷州、亞利桑納州、德州、堪薩斯州、愛荷華州、印第安那州、密西根州、明尼蘇達州、密蘇里州、康乃狄克州、紐約州、新澤西州、麻州和肯塔基州均有銷售。當局表示，毒品也在澳洲和新西蘭出售。

當局表示，毒品銷售的利潤通過大宗現金運輸、銀行賬戶存款和通過各種系統，包括西聯匯款、PayPal和Venmo進行匯款，最終流向犯罪頭目。

毒品 聖地牙哥 檢察官

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