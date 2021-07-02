防疫限制減少 出遊增加 國慶長周末 油價又漲

油價在7月1日生效上漲，圖為南加各地油價一覽。（KTLA）

加州 駕駛人在國慶假期期間荷包恐怕要失血，因為諸多因素累加，加上2017年生效的SB 1法案，導致油價 在7月1日生效上漲，且漲勢短期內都不會衰減，美國汽車協會（AAA）指出，這是2014年以來國慶假期油價最高的一次。

2017年的SB 1法案要求燃油稅逐年調漲，補助道路、橋梁維修，因此今年7月1日的汽油稅已從全美最高的每加侖50.5分，再漲至51.1分。SB 1法案還包括年度車輛使用費，兩者合計每年課徵50億元稅收。

1日上午的普通汽油平均價格為每加侖4.28元，較上周漲3分。洛杉磯普通汽油價格略高，每加侖4.31元，橙縣、河濱、聖伯納汀諾、范杜拉，則較加州均價略低。

AAA表示，不只是加州油價在漲，全美均價也達每加侖3.12元，創今年新高。根據AAA統計，全美89%的加油站普通汽油的售價都在2.75元以上，去年的國慶日只有25%超過2.25元。

國慶假期間全美高達4360萬人在1日至5日間出遊，加州也有460萬人上路，南加就達300萬人次，這些都是推升油價的原因。另外，原油價格也比去年同期還高，因為石油 需求增加、新冠疫苗接種越來越普遍，防疫旅遊限制減少，都是漲價的助力。

AAA推估，今年夏季油價都不太可能降低，因此駕駛人要有心理準備。