國慶日週一補休 洽公辦事別空跑

洛杉磯地區政府辦公室、法院、圖書館和學校將在7月5日關閉以慶祝獨立日。（網路下載）

由於今年7月4日國定假日恰好是周日，洛杉磯 地區大多數政府辦公室、法院、圖書館和學校將在7月5日(周一)關閉以慶祝這個假期。

以下是7月5日關閉、更改或按照正常時間表提供服務的一些機關。

銀行關閉，紐約 證券交易所市場也關閉。郵局關閉，郵局不投遞郵件或包裹。

交通：洛杉磯的公共汽車和地鐵 服務按假日時間表運行，例如地鐵B線，詳細時間表可上網址查詢：bit.ly/3vcnntt。 Metrolink列車將於7月5日在范杜拉縣（Ventura County）線上停止運營。范杜拉縣線路按照新的周六時刻表運行，詳細時間表可上網址查詢：bit.ly/3zSOqge。羚羊谷線路（The Antelope Valley line）在7月3日至4日按正常週末時間表運行，並在7月5日按週日時間表運行，詳細時間表可上網址查詢：bit.ly/3wZsNZJ 。

垃圾：洛杉磯的垃圾回收計劃將延遲一天。週一的垃圾將在周二回收，週二的垃圾將在周三回收，整週都以此類推。詳情可上網址查詢假日垃圾收集：www.lacitysan.org，點擊「我們做什麼」（WHAT WE DO）這一項，或者致電800-773-2489詢問。有些城市如Burbank和Glendale將正常時間收集垃圾。