橙縣爭議落幕 爾灣不蓋退伍軍人公墓了

橙縣爾灣建立退伍軍人公墓，過去引發民眾抗議。（檔案圖）

橙縣 縣政委員魏格納（Don Wagner）1日表示，由於在橙縣爾灣 大公園建立退伍軍人墓地計劃失敗，橙縣政府正就在安那罕山（Anaheim Hills）建立退伍軍人公墓，與相關各方達成共識。

魏格納、橙縣縣政委員會主席Andrew Do，和當地退伍軍人主管，1日舉行新聞發布會宣布，橙縣已批准將安那罕山Gypsum峽谷280英畝土地作為退伍軍人墓地。魏格納表示，坦率地說，他並不感到驚訝，因為雙方一直圍繞在Gypsum峽谷建立公墓進行討論。

該選址支持者之一、橙縣退伍軍人聯盟主席，曾參加過越戰的陸戰隊老兵貝拉迪諾 (Nick Beradino)說，爾灣讓他們經歷了十年的地獄，並打算讓他們再經歷十年的地獄，退伍軍人公墓選址一次次被拒絕反對，有一些政客甚至想讓他們經歷十年訴訟。不過現在退伍軍人墓地已繼續前進，但依然有政客表現出不支持退伍軍人社區。

聯邦眾議員Lou Correa也支持該選址，他表示，他希望橙縣退伍軍人公墓能早日選址成功建成，停止爭議 ，不要把時間浪費在糾結建在哪裡的問題，停止與退伍軍人玩遊戲。

根據加州 退伍軍人事務廳(Cal Vet)6月完成的報告，橙縣退伍軍人公墓原來考慮的爾灣兩個地點，其中之一是包括前El Toro海軍陸戰隊航空基地塔台及三座停機棚的ARDA公墓用地，佔地約125英畝，預估需要1億1000萬元興建經費。另外一個地點是由開發商Five Point提出，用一塊高爾夫球場用地交換原定的ARDA退伍軍人公墓，佔地約100英畝，預估興建經費7430萬元。然而對在哪一個地點蓋，爾灣市府官員一直意見紛歧，以致建退伍軍人公墓一事毫無進展。

魏格納表示，爾灣市議會不願意花那麼多錢，而安那罕山願意接受建立公墓。 2019年12月，橙縣政府同意將爾灣公司捐贈的2500英畝土地改建為公墓，其中一半保留給退伍軍人，這裡緊鄰Gypsum峽谷路91號公路和271收費公路。2019年3月，縣政府投票決定在計劃中的安那罕山公墓中不僅為退伍軍人、還為其配偶和其他在韓戰和越戰，在美國盟軍軍隊或政府中服役的人保留空間。

橙縣政府執行長（CEO）Frank Kim表示，新址有十年時間製定商業計劃，縣政府必須批准它可永久轉移的條件，期待早日提出。