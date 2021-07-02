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洛城新語／對外強硬並不等於愛國

洛城新語

中共百年黨慶，習近平強硬喊話，明顯衝著美國而來。中國對美態度不變，並不代表拜登治下，會延續川普時期的針尖對麥芒。國家外交為利益服務，強硬未必愛國，妥協也不是賣國。若拜登以大局出發，以「鴿派」示中，民意不應過度解讀；反之若領導人被民意裹挾，則有可能誤國。

「中國人民絕不允許任何外來勢力欺負，誰妄圖這麼做，必將在14億中國人民用血肉築成的鋼鐵長城前碰得頭破血流」，習近平強硬喊話，等同為接下來的「戰狼」外交定調。

全球經濟一體化日益成熟的今天，考慮到美國部分製造業仍依賴中國，例如疫情伊始出現的口罩荒，加上美企仍覬覦中國巨大市場，此時與中國持續對抗，可謂殺敵一千自損八百。川普時期強硬對華政策，雖然也從美國利益出發，但未免有些操之過急，且太過理想主義。

因為川普挑起的「美中對抗」民意，拜登對華外交，目前只能處於「蕭規曹隨」階段。不過與川普時期大打貿易戰，動不動制裁中方企業、高官相比；拜登政策要緩和許多。不僅在國會講話強調「與中國競爭，但不尋求衝突」；金融時報日前也報導，拜登政府將啟動下一階段對中政策，需求與中國官員舉行高層會晤，有「鷹派」轉「鴿派」跡象。

拜登和緩對中態度，很可能引起右派人士不滿；不過對外強硬，從來不等於愛國；拜登就算「妥協」，民眾也不應過度解讀。畢竟歷史上，領導人被「愛國情緒」裹脅，昏招迭出之事，時有發生。

中國北宋時期聯金滅遼，就是被「對外強硬就是愛國」思想裹挾，導致的錯誤抉擇。皇帝宋徽宗與太監童貫鼠目寸光，一心想恢復祖宗榮光，收復燕雲十六州。選擇與金國聯合，攻打「澶淵之盟」以前，一直攻打、欺負宋朝的遼國。彼時宋朝朝野上下群情激憤，認為對遼國強硬才是愛國，雖也有鍾世衡等有識之士極力勸阻，但宋徽宗早已被民意挾持。最終雖然遼國被滅，北宋收復失地；但金國後來掉頭南下，攻滅北宋，宋徽宗也被虜往北方。

一戰前的德國，靠著「鐵血宰相」俾斯麥與英國妥協，承諾不經營殖民地與海軍，換來30年和平發展，成為世界第二工業強國。後來德國威廉二世皇帝繼位，一改俾斯麥的韜光養晦，對外採取強硬政策，與俄、英、法鬧僵，在歐陸四面楚歌。在此情況下，從領導層到國民，仍認為需要向全球展示德意志的強大。結果德國戰敗，德意志帝國土崩瓦解，威廉二世流亡海外，德國人民受到協約國的無情剝削與壓迫。

國家的態度與外交，只為利益服務。無論是強硬還是妥協，沒有愛國與否的分別；倘若說強硬一定是愛國，妥協就是賣國；那麼外交將沒有迴旋餘地，很可能誤國。這個道理不僅適用於美國，同樣適用於中國。

中國 拜登 美國

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