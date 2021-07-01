睽違15個月 羅省婦女新運會辦慶生

羅省婦女新運會舉辦慶生會，喜氣洋洋。（羅省婦女新運會提供）

睽違15個月後，羅省婦女新運會28日在華埠 金龍酒家舉行慶生會，大家歡聚一堂，互相關懷及祝福。該會主席朱碧雲表示，若疫情 繼續舒緩，下半年將舉辦多項活動，凝聚會員向心力，彰顯蔣宋美齡夫人之扶助弱勢社群 之精神。

羅省婦女新運會恢復舉辦慶生會活動消息傳出後，會員踴躍報名。儘管過去15個月，她們依賴社交平台互相聯繫，但卻無法表達彼此面對面時之喜悅心情。尤其她們獲悉名譽顧問吳健夫人被搶名貴手表一事，大家紛紛向她送上慰問及關懷。

朱碧雲表示，去年新冠肺炎疫情擾亂了該會原訂的各項活動計畫，如今疫情略為穩定，大部分人都注射疫苗，她們已計畫下半年舉辦多項活動，其中重點活動是緬懷該會先賢、表彰對會務有傑出貢獻的會員。80多年前先賢響應蔣宋美齡夫人號召而成立該會，大家應該謹記創會宗旨，扶助弱勢社群，為婦女們謀求福祉。

該會顧問黃鍾艷珍、張麗卿、廖美華、黃美霞先後致詞，表達對會務的承傳及展望，寄語大家上下一心，共創美好的未來。副主席呂梁蘭芳、黃余翠媚及與會者，對於前任主席黃鍾艷珍曾擔任羅省中華會館監事長、前主席廖美華成為羅省中華會館130年來首位女性主席，紛紛表示是該會的榮譽，與有榮焉，婦界之光。