10周年首日封 紀念麥可傑克森

麥可傑克森逝世十周年，魏進發又將首日封蓋上好萊塢郵局紀念郵戳。（魏進發提供）

今年6月25日是美國 已故流行樂天王麥可傑克森（Michael Jackson）逝世12周年忌日，中美集郵中心主任魏進發（Richard Wei）展示了兩則紀念首日封，一則郵戳日期是麥可傑克森猝死 當日，另一則是他逝世十周年的忌日，都有難忘的幕後故事。

魏進發回憶，麥可傑克森於2009年6月25日下午2時26分居家身亡，死因為藥物中毒，導致心臟驟停，得年51歲。麥可傑克森的猝死成為當日頭條新聞，震撼全美娛樂界。

魏進發立即構思與設計首日封，由美術師李媛繪圖，用最快速度製出限量版紀念封，當天完成策劃、印刷及貼上郵票，立即趕到為麥可傑克森提供急救的UCLA醫院附近，在當晚6點打烊之前到達該地區郵局，蓋上了「Jun 25, 2009」郵戳。該則紀念封見證了麥克傑克森猝死的震撼事件，和緬懷他的傳奇人生，並且成為當年全美唯一的巨星隕落紀念封。

十年後，2019年6月25日是麥克傑克森謝幕人生舞台十周年，魏進發又拿出該則紀念封，當天去好萊塢 郵局蓋上了「Jun 25, 2019」的紅色郵戳，透過世界影藝之都好萊塢郵局，向「流行樂天王King of Pop」麥可傑克森致敬。

魏進發表示，麥克傑克森是美國音樂、娛樂及全球流行文化的代表性人物，在40年演藝生涯中創下輝煌。如今人們只能從傳世的音樂中，感受他的月球漫步的經典舞步和音樂。希望透過自己設計的紀念封，讓集郵愛好者們深入了解紀念封的涵義與製作過程，一起回顧歷史事件。