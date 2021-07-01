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國慶日假期 南加人最喜歡去這5處

本報記者╱洛杉磯報導
國慶日南加州遊客最喜歡的五個目的地，包括拉斯維加斯。（本報記者╱攝影）
國慶日南加州遊客最喜歡的五個目的地，包括拉斯維加斯。（本報記者╱攝影）

7月4日國慶日周末將近，南加居民度假人數將於6月30日和7月1日這兩天增加，意味著高速公路和機場航站都會變得更繁忙。南加州汽車俱樂部（Automobile Club of Southern California）估計有330萬名南加居民將從周四起，持續到下周一進行假日旅行。

南加州遊客最喜歡的五個目的地，預計是拉斯維加斯、聖地牙哥、錫安/布萊斯峽谷國家公園、大峽谷國家公園，和優勝美地國家公園。在加州，汽車俱樂部預測將有536萬人出行，其中460萬人乘車，66萬9314人搭飛機。

估計旅遊人數比去年受疫情流行影響的國慶日周末增加約46%，但比2019年同樣的假期低5.6%。在旅行的人士中，預計有280萬人，即約86%開車旅行，13%坐飛機，其餘依靠其他交通方式。

汽車俱樂部負責旅行的副總裁安德烈（Filomena Andre）說，汽車和航空旅行在今年7月4日的假期顯示出強勁實力，因為許多州已經減少或消除與新冠病毒有關的防疫限制。「自AAA於2001年開始跟蹤數據以來，我們預計這個假期汽車旅行將是有記錄以來最高的，航空旅行將成為有數據以來的第三高」。

洛杉磯國際機場官員6月29日周二說，機場的人流正在慢慢恢復到疫情流行前的狀態。5月份客流量突破400萬，為2020年2月以來的最高值，比去年5月增加逾600%。機場官員敦促人們關注@FlyLAXStats Twitter帳戶，或通過訪問FlyLAX.com，了解停車位情形。

洛杉磯國際機場 汽車 南加

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