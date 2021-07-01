北韓人哭金正恩暴瘦的聯想

朝鮮電視台播放北韓人民為金正恩 暴瘦痛哭，對金三胖體重忽然下降心疼，竟然成了國際新聞。金正恩從一張腦滿腸肥的大餅臉，瘦削了一點點，但還是一張很胖的臉，專制獨裁暴君體重下降，居然成世界關注議題，本身就充滿八卦，但背後也不乏嚴肅意義。

朝鮮電視台播放影片，一名平壤市民說，「看見金正恩同志變得這麼消瘦，我們所有人都很傷心」，「每個人都開始哭起來了」。這種表忠方式真是東方奇葩國家獨有，華人看了卻聯想：咱們和朝鮮差距有多少？

網上看網民在新聞後的留言，五花八門，真是一大娛樂享受。金三胖從小養尊處優，37歲的人身材胖成這樣，吸菸、喝酒。南韓情報單位估計，他體重逾140公斤，七年來增胖50公斤。那張比月亮還圓的肥臉，深深烙進世界民眾腦海中。傳聞他是暴飲暴食的領導人。

網民怎麼看這件事？有華人說，美國 人民認為納稅人養活了政府，朝鮮人民卻認為是金家王朝養活了人民；事實上，是朝鮮人民集體養了一頭豬，全國就這麽一個胖子，有意思嗎？也有人不解問：自己面黃肌瘦，還心疼胖子掉了幾斤肉。過去朝鮮女兵們看到金三就像喪爹一樣，哭得死去活來。現在肥豬少了幾斤肉，全國都哭了，「豬體思想」力量無比。

網友評論說，真是瞎操心，他再瘦也比你們胖。一群皮包骨的瘦猴擔心起肥豬瘦了二兩肉，讓我想起「大躍進」時，北方農村翻身被解放的貧下中農們，自己面黃肌瘦，家無隔夜之糧，卻天天擔心毛澤東有沒有饃饃蘸糖水吃呢。真是自己餓死不要緊，領導少二兩肉是大事，「餓得皮包骨頭的奴隸，見肥胖的奴隸主消瘦了，痛不欲生」。

一位網友說，「在中國 時我與北朝鮮人打過交道，感歎他們與中國人太像了，就在共產黨領導下，朝鮮人民過上了幸福的生活。網上一直有人謔稱中國為「西朝鮮」，因為朝廷很多行事準則、人民舉動，都非常相似。

金正恩不知是減肥成功，或患什麼病，暴瘦後引起擔心。但網友說，擔心什麽，這就像許多人擔心馬雲的阿里巴巴股票跌了一樣，馬雲會想「一幫窮鬼瞎操心什麼」。BBC報導說，金正恩沒有明確繼承人，他如去世或長期無法工作，這個核武政權權力真空，對東亞局勢影響很大。

更有網友說，大家沒讀懂，朝鮮人民哪裡是擔心金三胖消瘦，那是盼著他再胖點，然後突然因病死掉。有網友促狹說，朝鮮人一個個居心叵測，想讓三胖得高血壓、心臟病，快點死掉。現在三胖減肥，他們很失望。有網友提醒說，金三他爸爸金二( 金正日)本來也特別胖，但瘦下來沒一年就掛了。

消遣完朝鮮的金三後，有網民感歎，看看看，中國人民應該學著點，你們啥時候關心過日理萬機的習大大？老百姓關心領導人，領導人關心老百姓，難道不是最好的關係嗎？有個網友說，美國人民為拜登總統越來越糊塗擔心，為他老年癡呆病情惡化痛哭流涕，但眾人指責他原來是五毛黨。