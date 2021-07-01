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縱容罪犯？「天才老爹」性侵無罪 好萊塢#MeToo反高潮

南加搶案頻發 朝女性下手硬搶皮包 華人心驚

記者王若然／聖蓋博報導
6月26日聖蓋博市（San Gabriel）全統廣場超市發生搶案。（視頻截圖）
6月26日聖蓋博市（San Gabriel）全統廣場超市發生搶案。（視頻截圖）

南加州治安每況愈下，華裔女性常不幸成為搶劫犯的目標。並有犯罪分子更是「登堂入室」，愈加明目張膽無法無天，連超市收銀台前都可下手。搶劫頻繁，令華人心驚，警方雖呼籲財不露白，但法律縱容犯罪，歹徒更目無法紀，讓華人社區更覺不安。

6月26日發生在聖蓋博市（San Gabriel）全統廣場超市的搶案，罪犯在一名華裔女性結帳時公然搶走皮包，更是赤裸裸地犯罪。而南加州地區自今年初起，在華人聚居的不同城市和縣屬地均發生過搶案，華裔女性和皮包成為犯罪分子的主要目標，多起犯罪都發生在超市門口。

6月12日，在蒙特利公園市（Monterey Park）北林肯大道（Lincoln Ave）117號的華人商圈聚集地「丁胖子廣場」，一名年輕女子走在停車場邊走邊看手機時，被一名20歲左右的白人男子搶走皮包。該案發生地是人流、車流量較大的商業區。

今年初起，在羅蘭岡（Rowland Heights）和哈仙達岡（Hacienda Heights）已連續發生多起搶案，案子中受害人都是華裔女性，都是被搶走皮包。包括5月3日哈岡華資超市停車場，華裔女子Tina停車後還未熄火，就被歹徒直接敲碎副駕駛座車窗，搶走座椅上的皮包。當時車內還有她13個月大的孩子。

2月，本報報導了三次都發生在羅蘭岡的搶案，其中一名婦女在2月24日晚間回到家後，車子剛停入車庫，就被兩名男子包夾，竟然在自家車庫被搶走皮包。2月23日晚，羅蘭岡Colima大街經營花店的葉女士，晚上打烊準備回家時被搶走皮包。另外在2月11日，羅蘭岡一華資麵包店內，一名華裔婦女結帳時被搶走皮包。警方發現，這幾起犯罪均為同一夥人所為，警方後來將罪犯捉拿歸案。

今年年初，在羅蘭岡某華資超市外，周女士買完東西上車準備回家時，犯罪分子溜到她的副駕駛座輕輕打開車門，將她的皮包拿走。

根據加州法律，只要涉及950元以下的盜竊，均為輕罪。很多罪犯在被抓後即刻被釋放，再流竄至別的城市犯案。

聖蓋博市巡官Hernandez提醒，單獨行動的女性，無論在哪裡都要注意周遭。任何人都不應該帶著大量現金，更不應該把物品放在車座內，要放在後備箱。車內也不要放貴重物品，罪犯只需十秒就能砸開車窗拿走東西。

聖谷其他城市也有盜竊搶劫或毆打案，治安問題令人擔憂。例如，亞凱迪亞市（Arcadia）5月18日有華資商家遭遇盜竊，兩名竊賊，一男一女，在商店內拿了燕窩就跑。但是該店店主不願聲張，怕影響店裡生意。阿罕布拉市5月31日，一名西裔老婦向警方報案，稱在阿市故事公園（Story Park）無緣無故遭一名非裔男子暴力襲擊，當時明顯受傷，被送往醫院觀察。後警方逮捕了犯案的Joseph Buckhalter。他有暴力史，曾多次被捕，被判犯有毆打罪。

Buckhalter被判處30天監禁，緩刑一年，並被命令遠離阿市的故事公園。

華裔 羅蘭岡 華人

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