設備老舊擋不住駭客 加州110億失業金 奈國高手輕易盜領

加州超過110億元的失業補助，遭到國際詐騙集團盜領。（CBS）

CBS電視台報導，加州 超過110億元加州失業救濟金遭盜領，其中大多數被來自非洲奈及利亞的詐騙集團得手，當中很多人受過良好教育卻在當地找不到工作，最後只好靠著駭客 地下網路與冒用身分（fullz）的詐領手法，騙取加州的失業保險金。

令人驚訝的是，加州就業 發展局（EDD）之所以難以辨識出，這些駭客或假冒身分者的原因，竟是因為作業系統老舊，到現在還在用COBOL程式語言，以及30年前的老舊電腦，因此對於現代科技的駭客入侵，毫無抵擋之力。

其中一部分的盜領案是駭客直接入侵請領者的帳戶。例如Michelle Turner，她的美國商業銀行（BoA）帳戶就被入侵，6000元不翼而飛，不過還好她快速向銀行通報，已取回大部分款項。

但其他利用fullz詐領失業補助的案件就沒那麼容易追回了。來自全球各地，特別是西非奈及利亞的駭客，以差不多一元代價透過地下網路取得個資，然後向加州就業發展局冒領失業補助。

這些個資包括真實姓名、出生日期、地址、電話與社會安全碼。駭客甚至還製作39頁的教戰手冊，讓新手也能在不驚動防駭系統的情況下，成功申請到加州失業給付。