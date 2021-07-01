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加州迷幻藥合法案 再闖一關

編譯組／綜合報導
荷蘭生產的迷幻蘑菇，也是加州計畫開放的迷幻藥之一。（美聯社）
荷蘭生產的迷幻蘑菇，也是加州計畫開放的迷幻藥之一。（美聯社）

加州迷幻藥物合法化SB-519法案6月29日再向前一步。州眾議會公共安全委員會當天以五比三通過該案，主因是迷幻藥物對於創傷症候群的治療確實有效，因此允許多數迷幻藥物的有限度使用。

該案已經獲得州參議會通過，在獲得眾議會公共安全委員通過後，將再由眾會衛生委員會審查，然後才能交付全會表決。

但現在公眾強烈質疑的是，如果這些迷幻藥對創傷症候群、精神病等疾病有效，那麼就應該經由醫師開立處方藥，怎麼會放任所有成年人任意取得和使用？

在公安委員會投下贊成票的五名州眾議員包括：Jones-Sawyer, Lee, Quirk, Santiago, Wicks，全數是民主黨籍。其中包括北加選出的華裔眾議員李天明(Alex Lee)。投下反對票的三人是：Bauer-Kahan, Lackey, Seyarto，其中Bauer-Kahan是民主黨員，其它兩人是共和黨員。這顯示，該法案在民主黨內仍有雜音。

SB-519是由州參議員威善高（Scott Wiener）提出，北加矽谷選出的華裔州眾議員羅達倫(Evan Low )是該法案的共同作者。

州參議員威善高（Scott Wiener）同意移除一種K他命，因此讓草案得以在公共安全委員會過關。公共安全委員會主席瓊斯－索耶（Reggie Jones-Sawyer）說，執著在可能用於約會強暴的藥物上面，反而掩蓋了其他藥品對精神疾病的療效。

草案目前允許，滿21足歲者持有或社交分享迷幻蘑菇，以及致幻性蘑菇生物鹼（psilocyn）、二甲基色胺（DMT）、伊博格碱（ibogaine）、LSD、MDMA製成的藥物，另外草案雖然允許麥司卡林（mescaline）類藥物，但排除皮約特素（peyote）。

參與草案聽證的舊金山加大專家Robert Gran表示，迷幻藥物對於精神疾病具有相當療效，患者不該因為使用這類藥物而被送進監獄。老兵Jesse Gould則說，如果不是軍醫給了他迷幻類藥物，他不可能撐過難關。

草案仍然禁止與21歲以下者分享迷幻類藥物，也不能在校園內持有迷幻物質。不過該法雖然允許使用多種迷幻藥物，也開放種植或分享蘑菇孢子與迷幻蘑菇，但是就算該法成為法案，但是聯邦法規仍未開放。

眾議員 民主黨 華裔

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