洛市華埠停車別留物品 避免成為受害者

洛市警局新上任的首席副局長崔警官（Dominic Choi) 。（記者謝雨珊／攝影）

「華埠 慈善大使」吳健夫人日前在華埠參加端午節慶祝活動，遭三名南亞裔女子打劫被搶走名貴手錶，震驚華埠社區。華埠近來接連發生街頭搶劫、中餐館玻璃門晚間被砸等罪案，不少人擔心成為下個受害者。洛市警局新上任的首席副局長韓裔多米尼克．崔（Dominic Choi)、管區的城中分局隊長譚傑（Jay Hom，譯音）受訪，說明預防成為受害者的訣竅。

譚傑表示，洛市警局定期更新犯罪案件，相比洛市中心其他地區，其實在華埠發生的犯罪案件算少。近期發生較多的案件都是車內盜竊。他建議民眾在洛市中心任何地方，停完車後最好檢查車子，不要在車內擺放任何物品，以預防被竊賊盯上。

在街上若遇到可疑人物，建議民眾掉頭往另一個方向走去。譚傑說，通常只要不與小賊碰上或路過，多數可避免被打劫的遭遇。他提醒民眾，遇到任何罪案發生，首要注意個人安全，並找適當時機報警，警方才有可依據將嫌犯繩之於法。

譚傑說，洛市中心盜竊案不像舊金山、紐約等其他大城市「異常猖獗」，但犯罪案件也不少。他認為，這與47號及57號提案有一定關係，這些法案讓不少犯輕罪的小偷盜賊，很快就被放出來，接著又再次作案。譚警官坦言這兩法案增加了警察 逮賊的工作量，但這是警察職責所在。警民合作是速逮捕這些小賊的最快方法，呼籲民眾遇到任何事，都可報警處理，提供警察線索捉賊。

針對亞裔的仇恨犯罪 在全美各地泛濫，但洛市中心並未出現很多過於暴力的仇恨犯罪。譚警官認為，洛市居住著各種族裔，多元背景可能導致針對某族群的仇恨犯罪不那麼多。他說，警局接到多是仇恨事件，並非仇恨犯罪，且大多的仇恨事件都是「辱罵種族」、「塗鴨噴漆」等舉動，並非暴力行為。

副局長崔警官說，洛市警局檔案上的仇恨犯罪案件很少，但這個數據應該是不對的，他相信有很多類似事件發生但沒有報案。他鼓勵大家遇到事情，最好報警找警察，不管是不是仇恨犯罪，警方到場均可給予判斷，並對該案進行調查。如果民眾遇事不報案，警局便無法取得正確案件數據，也無法了解社區的仇恨犯罪是否氾濫。