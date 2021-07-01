152年來首位 洛市警局添亞裔首席副局長

多名亞裔警官在洛杉磯市警局高升，包括首席副局長韓裔崔警官（右二），及中央分局隊長華裔譚警官（左二）。（記者謝雨珊／攝影）

亞裔 警官在洛杉磯市警局（LAPD) 愈來愈受重視，多名亞裔在洛市警局警察 學校6月30日舉行結業暨升職典禮上，正式晉升為高階警官。其中包括躍升為負責洛市中心與華埠 巡邏的中央分局隊長華裔譚傑（Jay Hom，譯音）、及高升為洛市警局首席副局長(Assistant Chief)的韓裔多米尼克．崔（Dominic Choi) 。崔警官現是洛市警局最高階位的亞裔警官，也是該警局152年以來首位亞裔首席副局長。

自疫情爆發以來，這是警校首次在戶外舉辦大型結業及升職典禮，現場聚集不少警官們的親朋好友。崔警官的家人到場見證崔警官高升的歷史性一刻。他在洛市警局服務近26年，為人謙虛恭讓、實力堅強，敬業敬責的態度受到不少人的愛戴，當天成為現場最閃亮的明日之星。

掛上三顆星、身為亞裔二代的崔警官，畢業於南加大會計系，為從事更有意義的工作，轉行當警察，並在警察生涯中尋得成就感。20多年來的努力備受長官肯定。他表示，這個副局長職位必須負責很多不同工作，包括監督訓練及招聘，管理警方輔助服務及行政，也須負責洛市警局17億預算分配、以及管理拘留與坐牢等。他謙虛地說，不管是不是警局首個亞裔首席副局長，他很開心在該警局代表亞太裔社區，也很感謝警局提供的機會。

華裔譚警官精通英文及粵語，負責管轄巡邏的區域包括華人眾多的華埠、小東京、洛市金融區、洛市藝文區及Staple Center等城市重點地區。市中心較為複雜，只有經驗豐富的警官才可勝任。譚警官在洛市警局效力28年，有絕對的資格管理巡邏市中心區域。

同樣身為亞裔二代的譚警官，受到電視影劇的啟發，自小就立志要當警員。19歲那年自願去警局當義警，一年半後被正式招聘為警察，擔任警察迄今始終熱愛這份工作。譚警官鼓勵華人若遇事多報案。

得知譚警官升官負責巡邏華埠，洛杉磯中華總商會主席莊佩源很看好。曾擔任過洛縣義警的莊佩源表示，華人多數因為語言關係，害怕找警察，也不太敢報案。譚警官作為華裔，將讓住在華埠的華裔族群感到安心，自動報案機會可望增加。