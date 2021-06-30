陳景星 接掌橙縣僑界急難救助協會

橙縣僑界急難救助協會推選出2021至2022年會長及團隊。圖右起電腦螢幕上的副會長杜武青、秘書長曾昭華、財務長張德芝、會長陳景星、應邀出席的橙橋中心主任蔣翼鵬、副會長張珮鑾、榮譽理事許清松。（橙僑中心提供）

橙縣 僑界急難救助協會6月26日召開2019至2021年會員大會，橙縣及聖地牙哥 地區理事13人出席。當天推選出現任秘書長暨僑務促進委員陳景星接任新屆會長，聖地牙哥僑務委員杜武青及橙縣僑務委員張珮鑾為副會長，並提名橙縣僑務委員張德芝擔任財務長、僑務顧問曾昭華擔任秘書長。

橙縣華僑文教服務中心主任蔣翼鵬應邀列席與會，並致詞感謝協會在COVID-19疫情 期間充分發揮急難救助的關懷與行動，與駐外機構急難救助機制相輔相成，成為政府最堅強的後盾。

會議由秘書長陳景星主持，副會長暨財務長張珮鑾進行財務報告。會長張德芝報告會務時表示，2020年由於全球爆發COVID-19疫情，線上理事會議決議由他延長擔任一年會長，感謝會員全力動員投入急難救助，捐贈醫療口罩、贊助爾灣市警局修復警車、捐贈僑委會防疫關懷包、賑助臺灣鳳梨果農、臺鐵列車花蓮出軌意外，以及為僑民舉辦疫期防範身分盜竊、亞裔遭遇暴力霸凌講座，均能迅速有成的完成急難救助的任務。

當天副會長暨僑務委員杜武青因疫期飛航行程後，須居家自主隔離，所以採遠距上線參與會議。現場出席的其他成員為榮譽理事暨僑務諮詢委員許清松，其他理事包括僑務諮詢委員傅家康、僑務顧問黃河芬、蔡玟慧、汪蔚興、陳啟耕、南加州台灣客家會會長胡永全及楊桂林。