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謝傳佐 第3年連任加州台聯會會長

記者邵敏／亞凱迪亞市報導
洛僑文教中心主任張皓鈞為謝傳佐頒贈嘉獎狀。左一加台聯副會長王竹青，左二謝傳佐，右一加台聯副會長張耀燦，右二洛僑文教中心主任張皓鈞。（記者邵敏／攝影）
洛僑文教中心主任張皓鈞為謝傳佐頒贈嘉獎狀。左一加台聯副會長王竹青，左二謝傳佐，右一加台聯副會長張耀燦，右二洛僑文教中心主任張皓鈞。（記者邵敏／攝影）

加州台灣同鄉聯誼會28日晚在亞凱迪亞市（Arcadia）舉行會長、副會長交接儀式，由於疫情原因，已連任兩年會長的謝傳佐將繼續擔任會長，王竹青和張耀燦分別繼任副會長。

畢業於文化大學的謝傳佐，來美後從事會計工作，退休後服務多個社團，20多年來，她默默付出，做了很多義工工作，「母親曾對我說，一個人假如有一點成就，就是要幫助社會、回饋社會。」

談及疫情期間加台聯舉辦的各種活動，謝傳佐深有感觸，「去年5月我們舉辦母親節活動，正值疫情最嚴重時，我們團隊八人去多家療養院捐贈口罩，那時口罩很貴，真的很感謝團隊支持。」疫情一年多，加台聯本著「時時關心臺灣，處處照顧鄉親」宗旨，舉辦各項活動，包括線上新冠肺炎醫學講座、台灣傳統文化週、緬懷國父孫中山先生，以及升旗典禮等。

謝傳佐自2019年開始擔任加台聯會長，此次繼任，已是第三年擔任這個職務。她表示，將繼續舉辦各種接地氣的例行活動，包括登山、端午節、中秋節、台灣傳統週、升旗典禮等與中華傳統文化有關的各種活動，繼續為僑胞服務，宣傳台灣傳統文化，促進台美之間交流。

當晚，洛僑文教中心主任張皓鈞為謝傳佐頒贈嘉獎狀，羅省中華會館主席廖美華、洛杉磯僑界關懷救助協會會長高啟正、泛美中華聯誼會執行長張自豪、大專聯合校友會會長郭文斌、僑務委員溫玉玲等眾多貴賓參加祝賀。

謝傳佐繼任加州台灣同鄉聯誼會會長。（記者邵敏／攝影）
謝傳佐繼任加州台灣同鄉聯誼會會長。（記者邵敏／攝影）
謝傳佐續任加州台灣同鄉聯誼會會長。（記者邵敏／攝影）
謝傳佐續任加州台灣同鄉聯誼會會長。（記者邵敏／攝影）

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