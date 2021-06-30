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海運塞車 煙火漲價20% 業者無奈：運費大漲 僅到貨4成

記者張宏／洛杉磯報導
在羅斯密的一家煙火攤位前，幾名民眾在買煙火。（記者張宏／攝影）
在羅斯密的一家煙火攤位前，幾名民眾在買煙火。（記者張宏／攝影）

今年煙火特別貴！馬上就是7月4日國慶日，每年國慶日南加各地都會大放煙火，普通民眾也會購買煙火在家助興。去年因為疫情很多煙火表演暫停，今年南加已重啟，民眾對煙火的需求更加旺盛，但因為海運貨櫃大塞車，運費上漲一倍，導致供不應求，煙火單價也更貴。

華人煙火業者Sam表示，今年民眾對煙火的需求比去年大，但貨源少。主因是貨櫃供不應求，中國供貨商只能完成運輸40%的訂貨量。同時以前一個貨櫃單價8000元到1萬6000元，現在運費全部超過3萬元，平均分攤到每一箱貨物成本至少增加幾十元。但即便如此也還是拿不到貨櫃，即使拿到貨櫃，貨物在洛杉磯港口也要等至少十天，像他至少有四到五個貨櫃，要等國慶日以後才能拿到。

因為運費上漲，煙火價格也有所上調。（記者張宏／攝影）
因為運費上漲，煙火價格也有所上調。（記者張宏／攝影）

最受歡迎的是給孩童燃放的Morning Glory。（記者張宏／攝影）
最受歡迎的是給孩童燃放的Morning Glory。（記者張宏／攝影）

他說，去年因為疫情，煙火進貨量有限，但大家待在家裡不能出門，國慶期間對煙火的需求暴漲，導致去年整個美國的貨架都賣光。今年多進一些貨，但是海運不配合，巧婦難為無米之炊。

在羅斯密市一家煙火攤位前，幾名民眾在買煙火，攤主Robert是聖蓋博一家教堂義工。他說，煙火都是從專門指定批發商進貨，出售收入會捐給教堂。今年煙火價格因為供貨量緊缺，價格比往年貴一些，但還在可承受範圍，且還提供買一送一的優惠。最受歡迎的是給孩童燃放的Morning Glory，每包14.99元。

攤主Robert是聖蓋博一家教堂義工。（記者張宏／攝影）
攤主Robert是聖蓋博一家教堂義工。（記者張宏／攝影）

對於銷售情況，Robert表示，他目前無法預測。提及去年大家都待在家裡，銷售情況不錯。今年重啟，很多人國慶會安排旅遊和外出，不一定會選擇在家放煙火，但隨著人們對未來恢復信心且收入穩定，也許更願意買煙火來娛樂。

華人金先生帶著孩子買煙火。他說，去年因為官方煙火秀停辦，很多人都在家裡放煙火，他記得去年7月4日到半夜煙火都不停，此起彼落，聲勢不遜色往年甚至更猛。今年雖然恢復煙火表演，但是考慮到人群聚集，他們一家人還是選擇在家附近放煙火，畢竟安全第一。煙火價格雖然上漲約10%到20%，但現在什麼東西都在漲價，所以也就不覺得奇怪。畢竟一年也只買一次，孩子開心最重要。

在羅斯密的一家煙火攤位前，幾名民眾在買煙火。（記者張宏／攝影）
在羅斯密的一家煙火攤位前，幾名民眾在買煙火。（記者張宏／攝影）

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