洛城新語／加州的治安到底有多糟糕

洛杉磯縣華人 聚集地近日搶劫案不斷，一則搶劫視頻曝光，引起當地不少華人恐慌。光天化日之下，一名華女走在蒙特利公園市「小台北」商圈，身上的挎包卻公然被搶劫，地點就在華人熟知的「丁胖子廣場」停車場，劫案發生時，停車場裡有不少行人來往，不遠處車流不息，劫匪完全不顧周邊環境，竟囂張到如此程度。

誇張的是，沒隔幾天，6月26日在聖蓋博谷華人聚集最熱鬧的全統廣場，即發生三搶匪連劫三華女的搶案，令華人驚懼。在華人區不斷發生的搶案，證明加州 治安現狀真是糟糕！

這些案件接二連三發生，並非孤立存在，華人城市最近的治安確實讓人擔憂。幾周前，阿罕布拉市遊民在公園內暴力襲擊老婦，該遊民被捕之後判處30天監禁，緩刑一年，放出來又重回阿市街頭；亞凱迪亞市更是盜竊案頻發，嫌犯闖進華人商圈的一家燕窩店，眾目睽睽下拿了燕窩就跑，店主還不敢聲張，就怕對自己生意帶來影響。

曾經夜不閉戶、路不拾遺的「天使之城」現在怎麼了，為何治安變得如此之差？人人自危，老人婦女都不敢單獨上街，警方更是頻頻提醒，華人外出時不要穿戴名牌服飾，不要背名牌包包，讓不少人感覺生活得憋屈。

洛縣檢察長賈斯康(George Gascon)的司法新政，無疑是治安每況愈下的原因之一。賈斯康的政策包括：不執行加重刑期規定、對13項輕罪不起訴、縮短刑期、提早釋放囚犯等等，這些新政都給社區安全帶來嚴重威脅。面對這樣的政策，警方執法難度前所未有地增加，警察直呼無奈，抓了人無法起訴、無法服刑，等於白抓，不法之徒更是在這樣的司法環境下，為所欲為，讓民眾深感不安。

前所未有的新冠疫情 也是治安變差的另一原因。經歷一年多居家防疫，社會貧富不均前所未有增大，富人靠股市、房市取得更多財富，窮人則居無定所，依靠社會救濟勉強度日。疫情讓很多人的心態發生巨變，一些不法分子更是或宣洩情緒，或搶奪財富，重新開放的環境給他們提供作案目標。

疫情讓種族間的矛盾更加激烈，「中國病毒」言論把在美華人推入極端不利境地，犯罪分子更是藉機瞄準華人作案，在實施仇恨犯罪的同時，搶奪華人財富。同時社會普遍存在的觀點，華人好欺負，不會反抗，華人富有，占有社會過多資源，這些成見都讓嫌犯直接把目標對準華人。

加州極左的政治環境，在一定程度上也推動了治安變差。面對如此環境，華人究竟該怎麼辦？是離開？很多人選擇離開加州，搬到德州、芝加哥，更有人直接回中國，放棄了美國夢的追求。

事實上，無論何處都存在各種社會弊病，美國絕不是天堂，世上哪兒都沒有人間淨土，疫情讓世界局勢發生激變，後疫情時代矛盾將日益凸顯。我們無處可逃，只能直面這些矛盾，團結起來，比如聯署讓不得民心的賈斯康下台；比如多參政議政，勇敢為自己的族裔發出更大聲音。

理想淨土不是可以盡享其成的，既來之則安之，華人要以主人翁的心態，共同努力創造和平環境，我們不是過客，不能選擇趨利避害。當然改變會很難，不是少數人在短時間能完成，但若能齊心，必有成效。就像此前廣受華人關注的SB82法案和AB1509法案，經複核後被永久擱置，其成果不乏我們努力的結果。