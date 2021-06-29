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羅斯密龍門商場女裸屍非亞裔 無刀槍傷

記者邵敏／羅斯密市報導
羅斯密「龍門商場」發現一名死亡的裸女，死者確定是白人，並非亞裔，警方稱死者身上沒有明顯受傷。（記者邵敏／攝影）
羅斯密「龍門商場」發現一名死亡的裸女，死者確定是白人，並非亞裔，警方稱死者身上沒有明顯受傷。（記者邵敏／攝影）

華人聚集城市、洛杉磯縣羅斯密市（Rosemead）的「龍門商場」（Vikon Center），日前發現一具女屍，洛杉磯縣法醫辦公室28日指出，死者並非亞裔，而是白人女性，但目前姓名、身分和年齡尚未確認。洛縣警局凶殺組警官回應，死者看上去約在20歲至30歲之間，但不確定真實年齡。

洛縣法醫辦公室官網25日公布的死者信息顯示，當天死亡人數16人，其中只有一名31歲的亞裔女子死亡地點是商業場所。其他死者分別死於住所、營建工地、路邊（sidewalk）、監獄、旅館和高速公路。

但是法醫辦公室28日表示，那名31歲的亞裔女子並非是羅斯密龍門商場發現的女死者。該商場發現的女死者除已明確族裔是白人，其他身分、名字和年齡等訊息都沒有確定。由於法醫尚未解剖，死因也未明。

洛縣警局兇殺組警官Derrick Alfred向本報記者證實，龍門商場屍，的確像本報記者採訪的目擊證人所稱，被發現時幾乎全裸。Alfred並說，她的下身沒有穿褲子，看上去大概在20至30歲之間，但不確定真實年齡。

雖然有媒體稱，該女子死於槍殺，但法醫室並未確定這項信息。Alfred也說，死者身上並沒有明顯的槍傷或刀傷。

由於案發現場常有遊民在此生活，商場內工作人員懷疑，這名女子死於此地，是否與遊民有關？Alfred說，確實有一名西裔男遊民，經常出現在案發現場附近，警方曾走訪商場的一些店家，店家稱該遊民平時沒有什麼威脅性。目前警方還沒有確定這名遊民與本案有無直接關係。

龍門商場一家商號的華人老闆受訪時則表示，他曾在案發現場近距離目擊過後來被確定死亡的女子，他表示死者看起來是白人，稍胖，30歲至40歲之間，全裸躺在商場後面的小路上。

對一名白人女性出現在華人商圈，並在商圈垃圾箱旁邊的角落身亡，讓案件背後的真相更加難以揣測。

警方表示將在法醫確定死者死因之後，再決定是否以兇殺案偵辦。

裸女被發現的地點，是羅斯密市「龍門商場」後面垃圾箱旁邊的角落。（記者邵敏／攝影）
裸女被發現的地點，是羅斯密市「龍門商場」後面垃圾箱旁邊的角落。（記者邵敏／攝影）

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