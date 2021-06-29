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解決亂象 洛市議員倡為威尼斯海灘遊民蓋屋

洛杉磯訊
洛杉磯市議員邁克博寧提議為住在威尼斯海灘步道沿線營地的遊民提供一個永久住所。（博寧網站）
洛杉磯市議員邁克博寧提議為住在威尼斯海灘步道沿線營地的遊民提供一個永久住所。（博寧網站）

洛杉磯第11選區市議員邁克博寧 (Mike Bonin) ，為所有住在威尼斯海灘（Venice Beach）步道沿線營地的遊民提供一個永久住所、遊民可自願選擇的倡議（initiative），從28日開始進行。

St. Joseph中心外展團隊已預計為遊民提供住房、庇護所和相關服務，這些遊民營地在疫情期間不斷壯大。博寧的辦公室表示，那些不接受住房的人必須在某個日期前離開該地區，但目前尚不清楚如何執行。

博寧日前在該倡議的公告推文表示，市府正在努力應對威尼斯海灘的遊民危機，解決有住房和無住房的人的安全需求，並完全重新開放公園和海灘供公眾使用。市府為遊民提供的是住房，而不是手銬。

海灘遊民問題引發強烈抗議，反對者還發起罷免博寧的行動。洛杉磯市議會原定於上周就該計劃最初的 500 萬元撥款進行投票，但投票推遲到新財年開始的 7 月 1 日之後。

博寧表示，投票延遲並沒有推遲他為遊民提供服務的時間表，因為St. Joseph中心有資源可準時開始。據博寧辦公室稱，除了臨時住房的 500 萬元開支外，永久住房的資金將來自現有資源。為海灘步道遊民提供庇護所過程約需六週時間，遊民可選擇接受住房或搬出該區域。在六週的時間裡，隨著人們獲得住房並離開遊民營地，衛生局將清理該地區。

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