偷渡女強暴受孕 公園產子棄廁所

洛杉磯 時報報導，一名22歲婦女本月早先時候，被指控將其新生的男嬰，丟棄在林伍德公園（Lynwood Park）的垃圾桶中。

該女子告訴相關單位，自己在移民到美國 前，於瓜地馬拉（Guatemala）遭到強姦已至懷孕生產。

洛杉磯縣警局探員24日逮捕該名婦女，且指控其涉嫌遺棄兒童。

這起事件發生於本月早些時候，一位婦女至Yvonna Burke-John D. Ham公園，在女生廁所內聽見了嬰兒的哭泣聲，她尋聲追查，在一個垃圾桶中發現男嬰。有證據顯示，該名男嬰的母親是在廁所裡分娩。相關單位證實，該男嬰被發現時，看起來僅出生一、兩天。

官員們檢視當地商家的監控攝影，據相關單位說，一名22歲女子承認於6月9日產下該名男嬰，因恐懼將其丟棄。她告訴探員，兩個月前從瓜地馬拉非法來美，無人知道她懷孕了。這名男嬰被發現後送醫治療，目前狀況穩定。

許多人詢問收養孩子的問題，包括洛縣警局調查員、消防人員和醫院治療男嬰的護士等。男嬰的收養程序已啟動，目前正由兒童和家庭服務部照顧。

加州 法律允許父母或監護人，可在醫院和消防局交出新生兒，而不會產生法律問題。