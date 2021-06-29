加州50歲以上無證客 將獲健保醫療補助

加州計畫對50歲以上無證移民，支付醫療保險。（美聯社）

加州 將替非法住在該州的50歲以上、低收入 無證移民支付健保 費用。這將是醫療補助（Medicaid，俗稱白卡）一部分，目的是使全美人口最多的州，朝民主黨的目標邁進，即確保所有人都有醫療保險。

美聯社報導，加州州長紐森（Gavin Newsom）與加州立法人員於25日提出的這項加州預算計畫，新的覆蓋範圍，將使納稅人每年花費13億元。提案中還計畫取消「資產審查」（asset test），使更多老年人有資格獲得醫療補助。

加州花費許多資金，確保所有人都有健保。該州每年花費數百萬元，協助支付人們每個月保險費用，是全美唯一一個向年收入達15萬7200元的四口之家，提供貼補的州。加州還對拒絕購買健保者徵稅。

儘管如此，根據柏克萊加大勞工中心數據，明年預計仍有320萬人沒有醫療保險。這些人口中，有近半為非法移民，他們沒資格享受全額醫療補助與其他健保援助計畫。

多年來，倡議者推動所有低收入移民都有資格獲得醫療補助，但紐森政府對成本猶豫不決。根據一項立法分析，預估該計畫資金每年高達24億元，因此選擇漸進方式。

在內陸帝國和科切拉山谷（Coachella Valley）移民提供服務的倡議組織TODEC成員JOsefa Barragan說，「我一生都在科切拉谷種植蔬菜水果，加州是時候考慮對我這樣付出一切，卻沒有得到任何東西人的健康著想。」

一般來說，低收入者有資格獲得醫療補助，但對65歲及以上者來說，還有個人資產不得超過每月2000元，夫妻每月不得超過3000元等門檻。此外，資產不包括房屋和第二輛車，但包括支票和儲蓄帳戶中的現金與珠寶，不包括結婚訂婚的戒指與傳家寶等。

Health Access California執行主任Anthony Wright認為，資產審查是過時的政策，若老年人和殘障人士有儲蓄，即使是少量的緊急資金，都可能失去健保。

資料顯示，取消資產審查，將使加州醫療補助計畫再增加1萬7802人，每年成本約2億2000萬元。

這項健保提案是2626億元的加州支出一部分，包括創紀錄的252億元儲備金。但一些重要細節仍在協商中。立法者仍與紐森就提高托兒服務費率的細節，以及如何花費40億元對抗野火乾旱進行協商談判。