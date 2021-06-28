光天化日…婦人長堤當街遭搶 過程全都錄

兩名女搶匪光天化日下搶一名婦女的皮包。（NBCLA截圖）

長堤 市（Long Beach）警方正在尋找搶走長堤市一名婦女錢包的兩名女搶匪。案發時間是24日中午12時50分前，受害人拎著皮包正走在住家社區的街上，兩名20歲出頭的年輕女劫匪，當街硬生生的搶走她的皮包。全程被附近住家的攝相機錄下來，警方呼籲民眾協助找尋搶匪。

視頻來源：翻拍自NBCLA電視台

警方指出，案發地點在長堤市東和平街（East Peace Street）300號街區，受害人錢包裡當時有準備要付房租的 300元。她被搶時試圖與兩名女搶匪抗爭，但兩名搶匪用力的毆打她，並搶走她的錢包。

受害者在抗爭中腿部骨折，臉部和手部有瘀傷，並被送往醫院治療。但她提到她身體上的傷害無法與情感創傷相提並論，她告訴她的家人，她在住家附近不再感到安全。「我想要的只是正義，讓這兩位女搶匪在法律的範圍內被發現和被起訴，讓這樣的事情不再發生在我們自己的社區裡」。

兩名女搶匪光天化日下搶一名婦女的皮包。（NBCLA截圖）

案發前這名婦女正和在洛市工作的兒子通電話，她不願透露姓名的兒子對媒體說，他在母親受傷後看到母親那樣，心情起伏，因為她滿臉淤青，拄著拐杖。同時提到他聽到電話中母親傳來救命的呼喊，感到非常的無助。