我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美56.8%成人 完全接種疫苗

拜登下令空襲親伊朗民兵 敘媒：至少5死、有孩童喪生

光天化日…婦人長堤當街遭搶 過程全都錄

本報記者／洛杉磯報導
兩名女搶匪光天化日下搶一名婦女的皮包。（NBCLA截圖）
兩名女搶匪光天化日下搶一名婦女的皮包。（NBCLA截圖）

長堤市（Long Beach）警方正在尋找搶走長堤市一名婦女錢包的兩名女搶匪。案發時間是24日中午12時50分前，受害人拎著皮包正走在住家社區的街上，兩名20歲出頭的年輕女劫匪，當街硬生生的搶走她的皮包。全程被附近住家的攝相機錄下來，警方呼籲民眾協助找尋搶匪。

視頻來源：翻拍自NBCLA電視台

警方指出，案發地點在長堤市東和平街（East Peace Street）300號街區，受害人錢包裡當時有準備要付房租的 300元。她被搶時試圖與兩名女搶匪抗爭，但兩名搶匪用力的毆打她，並搶走她的錢包。

受害者在抗爭中腿部骨折，臉部和手部有瘀傷，並被送往醫院治療。但她提到她身體上的傷害無法與情感創傷相提並論，她告訴她的家人，她在住家附近不再感到安全。「我想要的只是正義，讓這兩位女搶匪在法律的範圍內被發現和被起訴，讓這樣的事情不再發生在我們自己的社區裡」。

兩名女搶匪光天化日下搶一名婦女的皮包。（NBCLA截圖）
兩名女搶匪光天化日下搶一名婦女的皮包。（NBCLA截圖）

案發前這名婦女正和在洛市工作的兒子通電話，她不願透露姓名的兒子對媒體說，他在母親受傷後看到母親那樣，心情起伏，因為她滿臉淤青，拄著拐杖。同時提到他聽到電話中母親傳來救命的呼喊，感到非常的無助。

長堤

上一則

洛縣華人商場亞裔裸女身亡 案件撲朔迷離

下一則

加州6月感染Delta爆增3倍 打疫苗是最好防護法

延伸閱讀

洛縣長堤消費熱點發生駕車槍擊案 三人受傷

洛縣長堤消費熱點發生駕車槍擊案 三人受傷
洛縣婦女拎包在社區走時遇到兩名女搶匪 全程被錄

洛縣婦女拎包在社區走時遇到兩名女搶匪 全程被錄
連環洗劫長堤市餐廳 嫌犯落網被訴

連環洗劫長堤市餐廳 嫌犯落網被訴
鎖定收銀機連環洗劫餐廳 長堤市嫌犯落網被訴

鎖定收銀機連環洗劫餐廳 長堤市嫌犯落網被訴
南加公路隨機槍擊案頻發 長堤又添一起

南加公路隨機槍擊案頻發 長堤又添一起

南加長堤超強媽媽 車上臨盆自己接生

南加長堤超強媽媽 車上臨盆自己接生

熱門新聞

研究顯示新冠疫苗的追加接種有助增加抵抗力。（Getty Image）

洛加大: 完全接種者 85天後抗體數減九成

2021-06-25 19:48
洛杉磯放射科醫師崔尤金與妻子，接種完全疫苗後數個月仍染疫。（FOX 11）

醫師打完兩劑輝瑞疫苗仍染疫 還傳染給妻子

2021-06-20 02:08
王氏三兄弟皆青年才俊：王力凱（左起）、王力宏和王力德。（王力德提供）

王力德弟是歌手王力宏 父母怎麼養出傑出3兄弟？

2021-06-23 02:00
劉長樂在聖蓋博谷的豪宅，視野極好，可將洛杉磯市中心和聖蓋博山脈一覽無餘。（地產網站圖片）

鳳凰衛視創始人劉長樂加州豪宅 760萬元求售

2021-06-26 13:40
亞裔大學生海灘遭遇襲擊，對方威脅要開槍。（NBC視頻截圖）

「滾出這裡」 南加一群亞裔大學生海灘聚會遭暴力襲擊

2021-06-22 20:32
越來越多的人搬離加州。（CalMatters.org）

世説新聞／好多華人正搬走 「黃金」州變「糞土」？

2021-06-26 13:30

精彩推薦

超人氣

更多 >
邁阿密塌樓╱1家3口來美度假打疫苗 提前返回遇劫

邁阿密塌樓╱1家3口來美度假打疫苗 提前返回遇劫
半數中共黨員擁高學歷 德媒：中國年輕人為何入黨？

半數中共黨員擁高學歷 德媒：中國年輕人為何入黨？
武漢實驗室最後和唯一外國科學家 ：我沒染過新冠肺炎

武漢實驗室最後和唯一外國科學家 ：我沒染過新冠肺炎
港警機場抓人 逮捕蘋果日報前資深編輯馮偉光

港警機場抓人 逮捕蘋果日報前資深編輯馮偉光
iPhone充電小祕訣 想充就充免等用光 但NG行為要避免

iPhone充電小祕訣 想充就充免等用光 但NG行為要避免