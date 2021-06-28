熱浪來襲 南加將現「3位數」高溫
另一個熱浪將席捲南加州，從27日起氣溫開始上升。熱天氣將徘徊在南加州，並持續至7月1日(周四)。
根據國家氣象局，周在南加最熱的山谷、山麓和沙漠，三位數的高溫會很常見。大熱天會從周二持續到周四，同時間雲層加厚，可能有形成陣雨和雷暴。
27日洛市中心最高氣溫預計達華氏89度，范奈斯（Van Nuys）99度，查斯伍（Chatsworth）和蘭卡斯特（Lancaster） 109度，聖塔克拉利塔（Santa Clarita）110度。
國家氣象局警告，28日(周一)在羚羊谷和洛杉磯縣的山脈，不包括聖塔摩尼卡，高溫將持續到晚上9時。這些地區將面臨「危險的高溫」，預計溫度高達110度。
洛杉磯縣公共衛生局並發布截至周二的極端高溫警告，包括聖塔克拉利塔和羚羊谷，以及聖費南度谷的西邊，都將面臨持續到周二的高溫；周日到週二，在聖費南度東邊和聖蓋博谷，以及周一到周二的洛杉磯盆地，也都將面臨高溫。
洛縣圖書館宣布，蘭卡斯特圖書館、石英山圖書館（Quartz Hill）和阿克頓阿瓜杜爾塞（Acton Agua Dulce）圖書館周日和周一都將開放至晚間10點，以作為冷卻中心。洛杉磯市冷卻中心可上官網查找 https://emergency.lacity.org/la-responds/beat-heat。
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