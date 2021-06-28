我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美56.8%成人 完全接種疫苗

拜登下令空襲親伊朗民兵 敘媒：至少5死、有孩童喪生

FASCA橙縣分會講座 顏毓佐鼓勵創業

【橙縣訊】
FASCA橙縣分會6月19日於橙僑中心舉辦「聯合國永續發展目標」講座。出席者包括僑務委員張珮鑾（右三起至右六）、橙僑中心主任蔣翼鵬、講師顏毓佐夫婦。（橙僑中心提供）
FASCA橙縣分會6月19日於橙僑中心舉辦「聯合國永續發展目標」講座。出席者包括僑務委員張珮鑾（右三起至右六）、橙僑中心主任蔣翼鵬、講師顏毓佐夫婦。（橙僑中心提供）

海外青年文化志工協會(FASCA)橙縣分會19日於橙縣華僑文教服務中心，舉辦「聯合國永續發展目標」講座，邀請北橙華人協會前會長顏毓佐擔任社會企業講師，他提到早年創業經營淨水器製造，還接到聯合國難民署訂單。FASCA橙縣分會當天有11位青年文化志工至現場參加講座。

顏毓佐在美攻讀企業管理碩士後，創業經營淨水器製造，13年間產品行銷全美國48州、經銷超過40個國家，後來還接到聯合國難民署(United Nations High Commissioner for Refugees) 訂單，指定運送給科索伏的難民營。

2007年，顏毓佐創辦的公司獲選美國成長最快500大私人企業，在芝加哥接受前總統柯林頓頒獎。退休前，顏毓佐的公司被波士頓百年跨國集團收購。

顏毓佐表示，他生產淨水設備被聯合國難民署採用，救助因戰爭流離失所的難民，讓他感到創業所有的努力、辛苦都非常值得。他鼓勵年輕人創業，培養出更多社會企業家，追求地球永續發展。

講座問答時段學員反應十分熱絡，助理導師高郁翔也分享自己在防疫期跨國協助美國、日本動漫界朋友及台灣網路遊戲開發公司創作電子音樂的故事。

FASCA橙縣分會助教吳承恩(Melvin Wu)在2021橙縣綜合學術競賽(Orange County Academic Decathlon)十項比賽中，拿下十面獎牌，包括三項第一名、兩項第二名等頂尖成績。當天橙僑中心主任蔣翼鵬特別予以表揚，吳承恩也分享準備比賽的經驗。

FASCA橙縣分會助教吳承恩(中)在2021橙縣綜合學術競賽十項比賽中，拿下十面...
FASCA橙縣分會助教吳承恩(中)在2021橙縣綜合學術競賽十項比賽中，拿下十面獎牌。圖左為橙僑中心主任蔣翼鵬、圖右為諮詢導師張珮鑾。（橙僑提供）

橙縣 聯合國 美國

上一則

洛城新語／蔡英文政府挺香港 原是假大空

下一則

陳鳳桃任橙縣華人獅子會會長

延伸閱讀

路怒槍殺男童案 華裔女嫌交保獲釋

路怒槍殺男童案 華裔女嫌交保獲釋
路怒槍殺男童案 華裔女嫌交保獲釋

路怒槍殺男童案 華裔女嫌交保獲釋
共和黨全國委員會 首開橙縣亞太裔中心

共和黨全國委員會 首開橙縣亞太裔中心
共和黨全委會首開橙縣亞太裔中心

共和黨全委會首開橙縣亞太裔中心
救救我…南加橙縣商場蜜蜂突襲 壯漢哭求援

救救我…南加橙縣商場蜜蜂突襲 壯漢哭求援
橙縣大公園居民 抵制退伍軍人公墓

橙縣大公園居民 抵制退伍軍人公墓

熱門新聞

研究顯示新冠疫苗的追加接種有助增加抵抗力。（Getty Image）

洛加大: 完全接種者 85天後抗體數減九成

2021-06-25 19:48
洛杉磯放射科醫師崔尤金與妻子，接種完全疫苗後數個月仍染疫。（FOX 11）

醫師打完兩劑輝瑞疫苗仍染疫 還傳染給妻子

2021-06-20 02:08
王氏三兄弟皆青年才俊：王力凱（左起）、王力宏和王力德。（王力德提供）

王力德弟是歌手王力宏 父母怎麼養出傑出3兄弟？

2021-06-23 02:00
劉長樂在聖蓋博谷的豪宅，視野極好，可將洛杉磯市中心和聖蓋博山脈一覽無餘。（地產網站圖片）

鳳凰衛視創始人劉長樂加州豪宅 760萬元求售

2021-06-26 13:40
亞裔大學生海灘遭遇襲擊，對方威脅要開槍。（NBC視頻截圖）

「滾出這裡」 南加一群亞裔大學生海灘聚會遭暴力襲擊

2021-06-22 20:32
越來越多的人搬離加州。（CalMatters.org）

世説新聞／好多華人正搬走 「黃金」州變「糞土」？

2021-06-26 13:30

精彩推薦

超人氣

更多 >
邁阿密塌樓╱1家3口來美度假打疫苗 提前返回遇劫

邁阿密塌樓╱1家3口來美度假打疫苗 提前返回遇劫
半數中共黨員擁高學歷 德媒：中國年輕人為何入黨？

半數中共黨員擁高學歷 德媒：中國年輕人為何入黨？
武漢實驗室最後和唯一外國科學家 ：我沒染過新冠肺炎

武漢實驗室最後和唯一外國科學家 ：我沒染過新冠肺炎
港警機場抓人 逮捕蘋果日報前資深編輯馮偉光

港警機場抓人 逮捕蘋果日報前資深編輯馮偉光
iPhone充電小祕訣 想充就充免等用光 但NG行為要避免

iPhone充電小祕訣 想充就充免等用光 但NG行為要避免