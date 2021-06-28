FASCA橙縣分會講座 顏毓佐鼓勵創業

FASCA橙縣分會6月19日於橙僑中心舉辦「聯合國永續發展目標」講座。出席者包括僑務委員張珮鑾（右三起至右六）、橙僑中心主任蔣翼鵬、講師顏毓佐夫婦。（橙僑中心提供）

海外青年文化志工協會(FASCA)橙縣 分會19日於橙縣華僑文教服務中心，舉辦「聯合國 永續發展目標」講座，邀請北橙華人協會前會長顏毓佐擔任社會企業講師，他提到早年創業經營淨水器製造，還接到聯合國難民署訂單。FASCA橙縣分會當天有11位青年文化志工至現場參加講座。

顏毓佐在美攻讀企業管理碩士後，創業經營淨水器製造，13年間產品行銷全美國 48州、經銷超過40個國家，後來還接到聯合國難民署(United Nations High Commissioner for Refugees) 訂單，指定運送給科索伏的難民營。

2007年，顏毓佐創辦的公司獲選美國成長最快500大私人企業，在芝加哥接受前總統柯林頓頒獎。退休前，顏毓佐的公司被波士頓百年跨國集團收購。

顏毓佐表示，他生產淨水設備被聯合國難民署採用，救助因戰爭流離失所的難民，讓他感到創業所有的努力、辛苦都非常值得。他鼓勵年輕人創業，培養出更多社會企業家，追求地球永續發展。

講座問答時段學員反應十分熱絡，助理導師高郁翔也分享自己在防疫期跨國協助美國、日本動漫界朋友及台灣網路遊戲開發公司創作電子音樂的故事。

FASCA橙縣分會助教吳承恩(Melvin Wu)在2021橙縣綜合學術競賽(Orange County Academic Decathlon)十項比賽中，拿下十面獎牌，包括三項第一名、兩項第二名等頂尖成績。當天橙僑中心主任蔣翼鵬特別予以表揚，吳承恩也分享準備比賽的經驗。