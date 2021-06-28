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洛城新語／蔡英文政府挺香港 原是假大空

洛城新語

香港2019年反送中運動、2020年港版國安法通過前後，台灣的民進黨蔡英文政府與其側翼，多次公開發表「台灣團結相挺香港人民」、「自由的台灣撐香港的自由」、「蔡英文與香港人民站在一起」等聲明，台灣似乎成為香港人的自由燈塔、最忠實的靠山。但事實證明，一旦牽涉到實質支援香港民主運動、救援香港民主人士，台灣挺香港，只是假大空的場面話。

五名參與反送中和反國安法的香港民主運動人士，2020年7月從香港乘船偷渡、投奔台灣，但他們被台灣當局告知，不能留在台灣，經過在台灣南部被隔離居住長達半年後，五人被送往美國

此事最早由媒體工作者鐘聖雄於2020年9月12日在臉書透露，五人於7月經東沙島偷渡來台，仍被扣在陸委會手上，甚至連律師都見不到，與其說在台灣得到庇護，不如說過得比其他偷渡者還慘。對此陸委會未正面否認，僅稱勿作不必要揣測，不針對個案說明。 

2021年1月16日，聯合新聞網報導，位於美國的香港民主議會(Hong Kong Democracy Council，HKDC）發表聲明，這五人已於近日安抵美國，計畫申請政治庇護。這五名港人包括被控暴動、襲警等四罪的24歲被告吳仲謙，及於2019年7月1日曾闖入立法會的21歲學生文家健。

耐人尋味的是，安排五人赴美的香港民主議會，在聲明中只說五人重獲自由，是由於美國和其他熱心人士，一路上慷慨收容與保護。五名青年透過該議會發表的聲明則說，感謝所有關心香港的人士，以及美國政府和香港民主議會的幫助。此事似乎與台灣毫無關連。

直到2021年6月20日，答案才由華爾街日報揭曉，該報指出，「五人先被帶到東沙，然後抵達高雄一個秘密地點，有些人原本希望留在台灣，但都被告知必須離開。據知情人士透露，台灣國家安全官員擔心被北京用作入侵台灣的藉口。另一位知情人士透露，美國和台灣花了六個月時間，才找到五人安全離開的方法。今年1月13日，五人乘坐商業航班飛往蘇黎世、再轉往紐約。」

香港近兩年來的反送中與反國安法運動，不但讓蔡政府「撿到槍」，更成為大外宣和大內宣的利器。

例如：自由時報2020年5月29日報導，「小英發文挺香港感動港人，汪浩留言讓網友讚爆！」2020年12月2日，三立新聞網報導，「黃之鋒三人被判刑，蔡英文挺香港，一段話暖哭萬人。」2021年1月6日自由時報報導，「挺香港！小英再撐黃雨傘，港人激動灌爆：請守住台灣」。真讓人看得雞皮疙瘩掉滿地。

所以，這五名香港青年和香港民主議會，從頭到尾不提他們停留半年的台灣，對台灣連一句謝謝都沒有，真正原因就是台灣當局根本不願收留和庇護他們。對照蔡英文政府多次公開聲明所謂的「挺香港」，顯得格外諷刺。

香港 台灣 美國

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