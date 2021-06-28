我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美56.8%成人 完全接種疫苗

拜登下令空襲親伊朗民兵 敘媒：至少5死、有孩童喪生

選舉改革兩黨角力 范士丹立場反覆

編譯組／綜合報導
范士丹在選民改革上的言論，立場反覆，令外界疑惑。（美聯社）
范士丹在選民改革上的言論，立場反覆，令外界疑惑。（美聯社）

美國國會最近熱議的選舉投票改革，成為民主共和兩黨的最新政治鬥爭焦點。但加州資深參議員范士丹（Dianne Feinstein）在有關選舉及民主制度是否有危險的言論，卻立場反覆，令外界感到疑惑。

所謂的選舉投票改革，即民主黨人力推的「為人民法案」（For the People Act），旨在建立新的公共籌款制度，上限200元，以及自動選民登記、恢復重罪犯人服刑獲釋後的投票權等。法案同時要求各州建立選區重劃委員會，避免選區重畫出現不公平現象。

在參議院對「為人民法案」進行投票前，范士丹辦公室發表聲明，宣布范士丹強烈支持該改革。這項法案不太可能得到任何共和黨人的支持，因為法案旨在「抵消」（counteract）許多共和黨控制的州在2020年總統選舉後通過的一些選舉法律。民主黨中人許多人都認為，這些共和黨州的選舉改革，抑制選民投票，削弱了民主制度。

然而，范士丹在上周接受訪問的時候表態，認為民主制度並沒有「處於危機之中」（in jeopardy）。范士丹此言一出，讓民主黨人士對她口誅筆伐。范士丹近來一直遭到同黨進步派的攻擊，因為她的溫和立場與民主黨進步派的立場不一致。

隨後，范士丹辦公室再次發佈聲明，試圖挽回局勢。聲明寫道，這些新的選民壓制法，破壞了我們的民主，不應成立。「投票權是我們民主的基本原則。不幸的是許多共和黨控制的州，正在利用毫無根據的選民欺詐陰謀論作為藉口，通過法律削弱這一基本權利。」

投票 民主黨 共和黨

上一則

環球影業 F9 終於進入電影院

下一則

嚴志豪出任洛杉磯縣政委會助理執行長 盼幫助亞裔發揮所長

延伸閱讀

拜登收回言論 力挽跨黨派基建協議

拜登收回言論 力挽跨黨派基建協議
切割川普 共和黨眾議員成立「保守派氣候黨團」

切割川普 共和黨眾議員成立「保守派氣候黨團」
報復敵人？ 川普背書「支持者」 惹黨內疑慮

報復敵人？ 川普背書「支持者」 惹黨內疑慮
210萬張票 亞利桑納州馬瑞波卡郡大選票稽查告一段落

210萬張票 亞利桑納州馬瑞波卡郡大選票稽查告一段落
拜登突提條件 兩黨基建協議恐泡湯 葛理漢：別敲詐勒索

拜登突提條件 兩黨基建協議恐泡湯 葛理漢：別敲詐勒索
「幾呎距離 不同宇宙」美兩黨分歧、兩院隔閡待解

「幾呎距離 不同宇宙」美兩黨分歧、兩院隔閡待解

熱門新聞

研究顯示新冠疫苗的追加接種有助增加抵抗力。（Getty Image）

洛加大: 完全接種者 85天後抗體數減九成

2021-06-25 19:48
洛杉磯放射科醫師崔尤金與妻子，接種完全疫苗後數個月仍染疫。（FOX 11）

醫師打完兩劑輝瑞疫苗仍染疫 還傳染給妻子

2021-06-20 02:08
王氏三兄弟皆青年才俊：王力凱（左起）、王力宏和王力德。（王力德提供）

王力德弟是歌手王力宏 父母怎麼養出傑出3兄弟？

2021-06-23 02:00
劉長樂在聖蓋博谷的豪宅，視野極好，可將洛杉磯市中心和聖蓋博山脈一覽無餘。（地產網站圖片）

鳳凰衛視創始人劉長樂加州豪宅 760萬元求售

2021-06-26 13:40
亞裔大學生海灘遭遇襲擊，對方威脅要開槍。（NBC視頻截圖）

「滾出這裡」 南加一群亞裔大學生海灘聚會遭暴力襲擊

2021-06-22 20:32
越來越多的人搬離加州。（CalMatters.org）

世説新聞／好多華人正搬走 「黃金」州變「糞土」？

2021-06-26 13:30

精彩推薦

超人氣

更多 >
邁阿密塌樓╱1家3口來美度假打疫苗 提前返回遇劫

邁阿密塌樓╱1家3口來美度假打疫苗 提前返回遇劫
半數中共黨員擁高學歷 德媒：中國年輕人為何入黨？

半數中共黨員擁高學歷 德媒：中國年輕人為何入黨？
武漢實驗室最後和唯一外國科學家 ：我沒染過新冠肺炎

武漢實驗室最後和唯一外國科學家 ：我沒染過新冠肺炎
港警機場抓人 逮捕蘋果日報前資深編輯馮偉光

港警機場抓人 逮捕蘋果日報前資深編輯馮偉光
iPhone充電小祕訣 想充就充免等用光 但NG行為要避免

iPhone充電小祕訣 想充就充免等用光 但NG行為要避免