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長堤鬧區槍擊案 3人受傷3人被捕

本報記者╱洛杉磯報導
長堤市駕車槍擊案發現場。（KTLA截圖）
長堤市駕車槍擊案發現場。（KTLA截圖）

洛杉磯縣長堤市警局（Long Beach）已逮捕兩名未成年人和一名成年人，他們涉嫌6月26日周六晚7時半在長堤市中心的一起駕車槍擊案。

該起槍擊案造成兩名成年人和一名十幾歲未成年人受傷，並因案發地點位於長堤市消費和購物中心的Pike暢貨中心（The Pike Outlets）附近，引起消費者驚恐，紛紛倉皇逃離現場。

當局說，槍擊案發生在周六晚7時30分左右，位於Shoreline Drive 和 Aquarium Way街交口附近的Hooter's餐館外面。長堤警局局長盧納 (Robert Luna)說，兩名男子和一名13歲中彈，幸情況穩定。

槍彈是從一輛車上發出，但盧納說，幾分鐘之內，警官就找到並扣留一輛汽車，車內的三名嫌疑人涉案。警方並從車內找到一把槍，該地區的監控設施也找到多個犯罪證據。

嫌犯之一是來自威明頓（Wilmington） 23 歲的羅德里格斯薩莫拉 (Jonathan Rodriguez-Zamora) ，他涉嫌謀殺未遂。他目前被關押，保釋金300萬元。另一名嫌犯是 15 歲男孩，涉嫌謀殺未遂、使用致命武器。還有一名嫌犯是 17 歲未成年，也是涉嫌謀殺未遂。盧納說，槍擊事件疑與幫派有關。

據悉，Hooter's餐館的客人和員工看到受害者跑進去求助時，對流在地板上的血，都感到害怕。

長堤 槍擊 汽車

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