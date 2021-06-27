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金山疫苗衝刺 打針抽獎、醫師上門協助獨居長者

慈濟採購疫苗捐贈 蔡英文視訊感謝

【聖迪瑪斯訊】
蔡英文總統過去曾到花蓮靜思精舍拜會證嚴法師。（慈濟基金會）
蔡英文總統過去曾到花蓮靜思精舍拜會證嚴法師。（慈濟基金會）

為幫助台灣普及新冠肺炎疫苗接種，佛教慈濟慈善事業基金會於6月23日，送交主管機關購買BNT德國原廠500萬劑疫苗的相關文件。6月26日下午，蔡英文總統透過視訊和慈濟創辦人證嚴法師通話，表達對慈濟採購疫苗的感謝與支持，提及後續作業將由指揮中心協助進行。

蔡總統在視訊中問候證嚴法師，感謝證嚴法師一直為台灣祈福，更謝謝慈濟基金會長年以來在台灣和世界各地的付出。證嚴法師也祝福總統，並感恩政府的支持。證嚴法師一再強調：「採購疫苗是希望能搶救生命，祈願台灣的疫情能早日消弭｣。

蔡總統稍後在臉書發文提及，台積電與鴻海/永齡基金會規劃分別捐贈政府500萬劑BNT疫苗專案，目前政府已完成簽署開啟專案採購所需的法律文件。另外，關於慈濟基金會也有意捐贈500萬劑BNT疫苗，她保證政府一樣會積極處理，指揮中心會依照實際疫苗需求，與慈濟進行討論協助相關作業進行。

對此，慈濟基金會感恩總統的支持與保證，也希望儘快能與政府進行具體討論，以早日取得疫苗確保大眾的健康。

美國疫情嚴峻時，台灣愛心物資不間斷地跨海及時送達，如今台灣陷入疫情危機，讓身在遠方的我們同心共濟，一起守護我們心靈的故鄉。每一元的捐款都有善心大德加倍做等額捐款，讓愛心加速倍增，幫助故鄉早日消弭疫情。

疫苗 台灣 疫情

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