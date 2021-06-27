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加大、州大要求接種入學 3學生提告

【洛杉磯訊】
加州大學和加州州立大學要求所有師生在今年秋季返校之前完成疫苗接種。（Chico州大官網）
加州大學和加州州立大學要求所有師生在今年秋季返校之前完成疫苗接種。（Chico州大官網）

加州大學(UC)和加州州立大學(CSU)要求所有師生在秋季返校上課之前完成疫苗接種，但目前面臨三名學生提告。這三名學生去年初感染新冠病毒並已康復，他們表示，學校要求他們打疫苗將使他們面臨死亡威脅。

代表州大Chico分校Austin Higley、Kyle Clark和Ryan Clark三名學生的律師，本周向沙加緬度聯邦法院遞交訴狀，稱三名學生曾在2020年1月感染新冠病毒並已康復。4月22日學生們收到學校通知必須接種疫苗，否則秋季學期將被禁止進入校園。

訴訟稱疫苗不安全，如果接種疫苗，從新冠中康復的人們「可能面臨嚴重疾病，包括死亡重大風險」。訴訟提告對象還包括國家首席傳染病學家佛奇醫師，因爲佛奇錯誤建議大家接種他們假設認為是安全的疫苗。該訴訟針對加州州立大學23個校區，將影響超過48萬5000名學生和近5萬6000名教職員工。

聯邦和加州官員一再表示，目前在全國施打的三種疫苗都非常安全，全國大規模的接種避免了感染高峰，目前各地的重新開放，接種疫苗最為關鍵。

加州州立大學發言人Michael Uhlenkamp周末表示，州大系統要求所有學生在秋季返校之前施打疫苗，同時也正在制定一項允許某些豁免的政策，基於醫學或宗教理由的豁免。她說，學生重返校園上課意味著從秋季開始，大學校園活動大大增加，所以鼓勵學生和教職員都打疫苗。

目前代表三名學生的該訴訟要求法院下達禁令，原告之一的Austin Higley表示，他是生物科學的學生，主修植物科學，還有一年半的學習時間。他在4月22日收到學校的電郵通知後深感不安，因爲他曾感染新冠病毒並已康復，疫苗接種可能會威脅其健康，而且他對疫苗安全也保持懷疑態度，他同時也擔心自己的學生健康保險因為不打疫苗而可能受到影響。

疫苗 加州大學 佛奇

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